‘Antik’ ekmeğe özel reçete

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Yenikent köyü yakınlarında 1996’dan bu yana sürdürülen Küllüoba Höyüğü kazısında çok önemli bir buluntuya ulaşıldı. Erken Tunç Çağı’nı (MÖ 3 bin 200) kapsayan höyükte yapılan çalışmalar sırasında kazı ekibi, bir evin odasının eşiğinde ekmek buldu. Eskişehir’in en eski yerleşim yerinde Anadolu’da bulunan en eski ekmek örneği olma özelliğini taşıyan 5 bin yıllık ekmek, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin isteği ile Halk Ekmek AŞ tarafından özel bir reçeteyle yeniden üretildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Halk Ekmek A.Ş. ile desteklediği kazı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Türkteki tarafından yürütülüyor. Erken Tunç Çağı’nı (MÖ 3 bin 200) kapsayan höyükte yapılan çalışmalar sırasında kazı ekibi, bir evin odasının eşiğinde ekmek buldu. 2.5 santimetre kalınlığında, 12.5 santimetre genişliği sahip ve ilk bakışta ekmek formu anlaşılan buluntunun fırınlanarak pişirildiği belirlendi. Ekmeğin pişim sonrası bir parçasının bereket getirmesi amacıyla koparılıp evin eşiğine yakılarak gömüldüğü anlaşıldı. Küllüoba kazılarında bulunan ekmek, bilim dünyasında ve kamuoyunda büyük heyecan yarattı. Çeşitli testlere tabi tutulan ekmekte yapılan incelemelere göre, içeriğinde iri öğütülmüş gernik buğdayı ve mercimek olduğu belirlendi. Mayalanmış ekmeğin gluten oranı ve glisemik indeksi düşük, doyurucu ayrıca lutein gibi antioksidanlar açısından oldukça zengin olduğu ortaya çıktı.

ANADOLU'DA BULUNAN EN ESKİ EKMEK ÖRNEĞİ

Eskişehir Müze Müdürlüğü’ne teslim edilen ve envantere kayıt edilen 5 bin yıllık ekmek için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yeni bir adım daha attı. Eskişehir’in en eski yerleşim yerinde Anadolu’da bulunan en eski ekmek örneği olma özelliğini taşıyan ekmek, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin isteğiyle Halk Ekmek AŞ tarafından özel bir reçeteyle yeniden üretildi. 5 bin yıllık ekmek, Uluslararası Müzeler Haftası’nda ETİ Arkeoloji Müzesi’nde düzenlenen lansman toplantısı ile kamuoyuna sunuldu. Toplantıya çok sayıda bilim insanı ve davetli katıldı. Konuklar buluntuyu hayranlıkla incelerken Başkan Ünlüce törende konuklara, koruyucu içermeyen doğal ekmeğin aslına sadık kalınarak yeniden üretildiğini müjdeleyerek davetlilere büyük bir sürpriz yaptı. Üretilen ekmek konuklara hediye edildi. Bilim ve tarih meraklıları kazıda bulunan Küllüoba Ekmeğini ETİ Arkeoloji Müzesi’nde ziyaret edebiliyor.

"KADER AĞLARINI ÖRMÜŞ"

Külloba ekmeğini 5 bin yıl sonra yeniden üretmenin ayrı bir mutluluk olduğunu ifade eden başkan Ayşe Ünlüce, “5 yıl önce konuşurken, kazı çalışmalarına büyükşehirden nasıl bir sponsorluk sağlayabiliriz diye düşünüyorduk. Bizim sekiz şirketimiz var. Bu şirketler kültür, sanat, spor ve pazarlama gibi farklı alanlarda faaliyet gösteriyor. O şirketler arasından nedense içimden Halk Ekmek geldi. Bir sebebi olduğunu 2024 yılında kazı çalışmalarında ekmek bulununca anladık. Demek ki kader ağlarını örmüş diyorum. Biz de bunu görev edindik. Laboratuvar verileri doğrultusunda, ne kadar gernik buğdayı, ne kadar maya ve ne kadar mercimek kullanıldığını belirledik. Bu oranlar ışığında da Halk Ekmek’te Küllüoba ekmeğimizi ürettik” dedi.

ANKARA/Cumhuriyet