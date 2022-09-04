Artık kadınlar da yaşamak istiyor

04 Eylül 2022 Pazar, 13:00

Dünyada yeni bir akım var. Aslında yeni değil ama şu aralar belirginleşti. Yaşlı zengin adam ve genç sevgili, yaşlı demeyelim de, yaşını başını almış diyelim. Gençliğini fazla yaşayamamış, evliliğinde de istediğini tutturamamış, kursağında kalmış kişiler... Hiç bermuda pantolon giymemiş, motosikleti, spor arabası olmamış, hep çalışmış. Eve, karısına, çocuklarına bakmış hiç kendine bakamamış ama artık parası var ve istediği her şeyi alabilir. Hatta, neden olmasın? Bir üstü açık Kabrio ona çok yakışır. Yanına da bir sarışın sevgili hiç fena olmaz! Hanım da hiç kendini yenilemiyor. Hep aynı gri, siyah, kahve tonlarında tombiş tombiş dolanıyor. Bol bol hamur işi yapıp sözde kocasını sevindiriyor. Oysa ki kocası bedenine, kilosuna dikkat etmek, bermuda pantolon giymek istiyor artık. Karısının tombiş hallerine de sinir oluyor içten içten. Karısı da keşke Bağdat Caddesi’nde gördüğü renkli renkli giyinen, güneş gözlüğü takıp havalı havalı dolaşan genç kadınlar gibi olsa ama nerede... Alışmış bir kere kendi modasına. Güya hanım hanımcık. Öyle görmüş, öyle büyümüş memlekette. “İstanbul’a gelin gitti, şaşırmış” demesinler diye eski törelerini devam ettirmiş. Kadının derdi çocukları, torunları ve evin neşesi. Seksle, sevişmeyle pek işi yok ama kocası pek bir değişik bu aralar. Giyim kuşamı daha bir genç işi oldu. Arabasını bile genç işi bi model aldı. Bu ne işler karıştırıyor? Allah aşkına bir bilen varsa anlatsın.

Ne işler mi karıştıyor? Adam gençliğinde yaşayamadığı günleri yaşamak ve seks yapmak istiyor ama kiminle? Onun parasına gereksinimi olan genç bir kadınla. Peki nerede bulacak onu? Şu çok moda olan yerler var ya. Oralara gitmek lazım. Barlarda oturup bir iki kadeh moda içkilerden içmek, hatta beğendiği kadın varsa ona da bir kadeh jest yapmak hoş olur.

DEVİR DEĞİŞTİ

Gelelim konumuza. Yaş almış erkekler genç kadınlarla birlikte olmak istiyor. Genç erkekler de olgun, hoş ve paralı kadınlardan hoşlanıyor. Yani hiç genç kızların kaprisleriyle uğraşmak, onların alışveriş isteklerine alet olmak istemiyorlar. Zengin kadın görmüş geçirmiş, evi, arabası, yazlığı var. Tek isteği bir hayat arkadaşı ama ona da ne yazık ki yaşıtları erkekler bakmıyor. Nerede genç bir erkek, onunla ilgileniyor. Refah seviyesini artırmak için tabii ki.

Dünyada o kadar örneği var ki; herkesin hayran kaldığı Bruce Willis ve Demi Moore evliliği boşanmayla sonuçlandıktan sonra Demi genç birisiyle evlendi (Ashton Kuscher), Bruce genç birisiyle evlendi (Emma Heming Willis) enerjilerini yeniliyorlar. Bizdeki en büyük örnek ise Seda Sayan. Yedinci evliliğini kendisinden 29 yaş küçük bir erkekle yaptı. Ver elini Avrupa! Balayını en güzel şekilde geçirdiler. Valla sefaları olsun. Hep erkekler mi kendinden çok daha küçük kadınlarla evlenecek? Devir değişti. Ayıp mayıp yok artık yaşamın her anını güzel yaşamak var. Mutlu olmak, varlığını, ruhunu hissetmek var. Bize verilmiş bir hediye bu yaşam. Yaşa gitsin! Ancak kimseyi üzmeden, kırmadan, incitmeden.