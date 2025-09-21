‘Ben hep yalnızdım’

Bağımsız kayıtlarla başladığı müzik kariyerinde yaratıcı çalışmalarıyla dikkat çeken Berkay Altunyay, pop müzikte öne çıkan genç isimlerden biri. Son olarak Sony Music Türkiye etiketiyle yayımladığı “Yakamazsın” adlı teklisini, “Kalbimin en derin yerinden çıkan bir şarkı. İçinde hem kırılganlık hem de yeniden ayağa kalkma var. Dinleyen herkesin kendi hikâyesinden bir parça bulacağına inanıyorum” sözleriyle anlatıyor. Altunyay ile küçük yaşlarda başlayan müzik serüvenini ve üretim sürecini konuştuk.

– Sekiz yaşında gitar çalmaya başlamışsınız. Müzikle bağınız da o yıllara dayanıyor olsa gerek. O süreç nasıl gelişti?

Müzikle bağım aslında kendimi bildim bileli vardı. Evdeki org, ninni yerine dinlediğim Türk sanat müziği, benden şarkı söylememi isteyen teyzelerim... Bir enstrüman daha öğreneyim, şu şarkıyı da söyleyeyim, çalayım derken işler kendi şarkılarımı yazmaya evrildi. Benim için müzik hep biraz kendini ifade etmek, içimi dökmek gibiydi.

– Henüz 17 yaşında evinizde küçük bir stüdyo kurmuşsunuz...

Okul harçlıklarımdan biriktirdiğim parayla kurduğum çok basit bir stüdyoydu. Bir mikrofon, mikrofon ayağı ve ses kartından ibaretti. Tek amacım bir şeyleri daha düzgün kaydetmekti. Ne yalıtım vardı ne başka bir şey... Hani o klişe vardır ya, battaniyenin altına girip kayıt almak; gerçekten öyleydi.

– Ankara’nın müzik ortamı size neler kattı?

Hep yalnızdım. Bildiğim ve öğrendiğim her şeyi de aslında buna borçluyum. Çünkü yapacak kimse olmadığından kendim öğrenmek zorunda kaldım. Ankara’nın ve İstanbul’un müzik ortamlarını çok bilmem, çok da sevmem. Zamanla insanlarla tanıştım ama hep ortamlarla değil insanlarla tanışmayı tercih ettim.

BİR ANLIK HEYECAN

– Bağımsız olarak yayımladığınız “Beni Bi’ Gör Artık” büyük ilgi görmüştü. Şarkının da ilginç bir hikâyesi var sanırım.

“Beni Bi’ Gör Artık” benim ilk göz ağrım. O dönem müzikte daha çok prodüksiyon kısmında ilerlemek istiyordum ama bir ders arasında bir şeyler karaladım. Ortaya çıkan şey çok hoşuma gitti. Bir anlık heyecanla yayımladım ve beklemediğim şekilde ilgi gördü. Bu da bana büyük bir motivasyon verdi ve o günden beri üretmeye devam ettim.

– O günlerden bugüne müzik tarzınız nasıl şekillendi? Kimlerden ve nelerden ilham aldınız?

Küçüklükten beri kulağıma hoş gelen her şeyi, tarz ayırt etmeden dinlemeye çalıştım. Türk halk müziğinden arabeske, Türk sanat müziğinden metale, elektronik müziğe kadar geniş bir yelpazem vardı. Bunun sonucunda hibrit bir tarz geliştirdiğimi düşünüyorum. Dinlediğim türler kadar üretimlerimde de farklı türleri denedim. Bu bazen insanlara kararsızlık gibi görünebilir; bir şarkı rock, bir şarkı arabeske, bir diğerinde alternatif veya hiphop’a yakın olabilir. Ama bu kararsızlıktan değil tamamen sevdiğim için böyle.

– Bugüne kadar birçok şarkı yayımladınız. Sizde en çok iz bırakanlar hangileri oldu?

En çok dinlenen şarkım “Olmazlara İnat” olduğu için onu başa koyabilirim. “Rengârenk Acılar” da bende iz bırakanlardan. Başlarda en çok dinlenme sayısına ulaştığım “Ben Ne Anladım Bu İşten”i de unutamam. Yakında çıkacak şarkılarım çok daha derin izler bırakacak.

YENİ ŞARKI YENİ HEDEFLER

– Son olarak, “Yakamazsın” şarkınızdan söz eder misiniz? Bir de dinleyicileri yakın gelecekte neler bekliyor?

“Yakamazsın” benim çok keyifle dinlediğim bir şarkı. Sabah uyandığımda modumu düşürmeyen, tam tersine iyi hissettiren bir parça. Kendine özgü bir dinleyici kitlesi olacağına inanıyorum. Umarım konserlerde bol bol söyleyeceğiz. Benim için uzun bir sürecin başlangıcı, ilk adımıydı. Önümüzde bol bol yeni şarkı olacak, belki mini bir albüm bile gelebilir. Farklı tarzları denemeyi seviyorum, sıradaki şarkım “Kaybolsam” bunun kanıtı olacak.