Birlikte bir ömür

13 Şubat 2022 Pazar, 13:00

Sevgililer Günü insanlara özgü bir kavram olsa da, sevgililiğe hayvanlar aleminde sık rastlanır. Yani siz o kırmızı güle, şatafatlı hediyelere ve pahalı bir restoranda yemeğe aldanmayın, 14 Şubat tüketimine katılmasalar da, hayvanlar da çok sevebilirler! Aşk denilince aklınıza hemen kumruların geldiğini görür gibiyim. Nitekim monogami (tek eşlilik) kuşlarda oldukça yaygın olarak görülür. Kuşlar arasında monogamiye verilebilecek en güzel örneklerden biri, ismini pek duymadığımız gri taçlı turnalardır.

Peki kimdir bu kuşlar dünyasının Ferhat ile Şirin’i?





Gri taçlı turnalar (Balearica regulorum) ülkenin resmi sembolü olarak, Uganda bayrağında yerini alır. Kendilerini genellikle Doğu Afrika ülkelerinde görebilirsiniz. Hangisi dişi hangisi erkek diye sormayın, uzman biyologlar için bile bunu ayırt etmesi oldukça zor. Erkekler genellikle dişilere göre daha iri olsalar da, DNA testi yapmadan dişi ve erkeği ayırt etmek epey güç.



Gri taçlı turnaların izlemeye doyamayacağınız bir çiftleşme dansları vardır. Hem dişi hem de erkek kuş birbirlerini etkilemek için tüm figürlerini sergilerler: yerlere kadar eğilmek, havaya sıçramak ve çeşitli sesler çıkarmak bu eşsiz ritüelin sadece ufak bir kesitidir. Eşler birbirlerini seçtiği zaman ise düğüne çok benzer bir tören ile sevdiklerinin arasından uçarak uzaklaşır. Onlar artık ölene kadar beraberler. Anlatmak için bu güzel kuşları seçmemin bir diğer sebebi ise türlerinin tükenmekte olduğunu söyleyerek bu konuya dikkat çekmek. Maalesef ben bu satırları yazarken, kendilerinden sadece 50 bin adet kaldı. Soylarının tükenme sebebinin başlıca sebepleri avcılık ve sulak alanlara yapılan insan müdahaleleri...



KUŞLAR DA ALDATIR



Şunu da belirtmek isterim. Biyoloji aslında o kadar da romantik değildir. Kuşlarda monogaminin bu kadar yaygın olmasının asıl sebebi dişi ve erkeğin yavrularını beraber korumalarıdır. Yeni doğan yavrular savunmasız ve bakıma muhtaç oldukları için anne ve baba ortaklaşa çaba sarf ederek türlerinin devamını sağlarlar. Tıpkı insanlar gibi. Bir çok kuş tek eşlidir, fakat bu her kuşun bir ömür boyu beraber olacağı anlamına gelmez. Bazı kuşlar tek bir mevsim tek eşli kalırken, bazıları eşlerini hiç bırakmazlar. Fakat işin sadakat kısmına gelecek olursak, yeni doğan yavruların DNA’larına bakıldığında, oranlar kuş türlerine göre değişse de, kuşların evlilik dışı ilişkiler yaşadığı ortaya çıkıyor.

Yani bakmayın öyle masum gözüktüklerine, kuşlar da aldatır. Kalbine sevgi uğramış herkesin Sevgililer Günü'nü kutlarım!