‘Çöl Saatleri- Namibya’

Fotoğraf sanatçısı Sara Rodrik, 20 yılı aşkın kariyerini yansıtan "Çöl Saatleri- Namibya" isimli sergisiyle G-Allery Rooms’ta sanatseverlerle buluşuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2023 - 12:00
‘Çöl Saatleri- Namibya’
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Farklı medeniyetlerin, geleneklerin ve benzersiz yaşam tarzlarının bir araya geldiği ve Namibya'nın gizemli dünyasını gözler önüne seren eserler, çölün gizli dilini objektifine yansıtma güdüsüyle üretilmiş.

"C¸öl Saatleri- Namibya." 31 Aralık’a kadar İstanbul Beyoğlu’ndaki G-Allery Rooms’ta ziyaretçilerini bekliyor.


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