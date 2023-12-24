‘Çöl Saatleri- Namibya’

‘Çöl Saatleri- Namibya’
Fotoğraf sanatçısı Sara Rodrik, 20 yılı aşkın kariyerini yansıtan "Çöl Saatleri- Namibya" isimli sergisiyle G-Allery Rooms’ta sanatseverlerle buluşuyor.
Farklı medeniyetlerin, geleneklerin ve benzersiz yaşam tarzlarının bir araya geldiği ve Namibya'nın gizemli dünyasını gözler önüne seren eserler, çölün gizli dilini objektifine yansıtma güdüsüyle üretilmiş.
"C¸öl Saatleri- Namibya." 31 Aralık’a kadar İstanbul
Beyoğlu’ndaki G-Allery Rooms’ta ziyaretçilerini bekliyor.
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