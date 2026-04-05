Çocuklar neden yazı yazmalı?

Ömür Kurt

omur@cocuklarlabiromur.com

YARATICI YAZMAYI BİLMEK ŞART!

- Yazı yazmak neden önemli?

Bir çocuğun sırf okul yaşamında değil, gelecekte de kendini en iyi şekilde ifade etmesi, doğru ve etkili bir şekilde yazma ve konuşma becerisine bağlı. Yaratıcı yazma çalışmaları, çocuk ve gençlerin dil ve ifade biçimlerini, hayal gücü ve yaratıcılığını, eleştirel ve analitik düşünme becerilerini, duygusal gelişimlerini olumlu yönde etkiler. Bir çocuk yazı yazarak kendini tanır, problem çözme becerileri gelişir, özgüveni artar. Tüm bunlar bir insanı yaşama hazırlar. Çünkü bir insan çok okur ve çok yazarsa çok daha derinlikli düşünebilir, karşısındakine kendini anlatabilir ve başka insanları da daha iyi anlayabilir.

YAZMAK, BİR KURGU OLUŞTURMAKTIR

- Yazı yazma ile eleştiri kültürü arasında nasıl bir bağ var?

Bir çocuk yazı yazarken bir kurgu geliştirmek zorunda. Bir akış hazırlamak, yeni cümleler kurmak, yeni sözcüklerle tanışmak çocuğu etkin kılıyor, onun düşünce dünyasını genişletiyor. Anne-babaların veya öğretmenlerin, çocuk kendi kurgusunu oluştururken onunla iletişim kurması, yazdığı yazıyı birlikte okuması ve değerlendirmesi çok önemlidir. Çocuğun yazdığı yazılarla ilgili geri bildirimde bulunmak da eleştiri kültürünün gelişmesini sağlar, eleştiriden olumlu dersler çıkararak kendi yolunu bulmasını kolaylaştırır.

YARATICI YAZI İÇİN ÖRNEKLER

- Peki, evde yazı çalışması için neler yapılabilir?

Bir olaydan, bir nesneden veya bir görüntüden yola çıkarak metin yazılabilir. Metne birlikte başlanır, devam edilir ve hikâyenin sonunu herkes kendine göre yazabilir. Böylece birlikte başlanan bir yazının, insanın kendi kendine kalmasıyla nasıl farklılaştığı karşılaştırılabilir. Diğer yandan yaratıcı yazı fikirleriyle metinler oluşturulabilir. Örneğin:

- Uçan bir şemsiyen olsaydı nereye gitmek isterdin ve nasıl maceralar yaşardın?

- Sence macerayı yazmak mı daha güzeldir yoksa yaşamak mı? Macerayı nasıl yazardın, nasıl yaşardın?

- Dünyaya hiç yağmur yağmasaydı ne olurdu?

- En sevdiğin oyuncağın kaybolmuş. Oyuncağını ararken neler yaşardın?

- Eğer bir ağaç olsaydın, hangi ağaç olmak isterdin? Neler hissederdin?

EVDE DENEYİN

Pet şişelerden saksı

Bitmiş pet şişeleri yarısından keserek ve altına küçük delikler açarak minik saksılara dönüştürün. Dilerseniz çevresine kumaş yapıştırarak veya boyayarak saksınızı tamamlayabilirsiniz. İçine toprak doldurup sevdiğiniz bir çiçeğin tohumunu ekin, yetişmesini sabırla izleyin. Böylece çocuklar ileri dönüşümü, sabretmeyi ve atık malzemeleri değerlendirmeyi öğrenecek.

HAFTANIN KİTABI

“Çünkü” kitabı, aklına hangi soru gelirse gelsin sebebini araştıran, kaynağına inmenin önemini gösteren çok güzel bir kitap.

Yayınevi: Doğan Yayınları Yazan: Smac Barnett Çeviri: Hilâl Dikmen Yaş: 4+ Sayfa: 36

HAFTANIN ETKİNLİĞİ

Meteoroloji Müzesi

Çocuklar, meteoroloji ve iklimin tarihiyle ilgili merak ettikleri birçok bilgiyi bu müzede bulacaklar.

Yer: Ankara-Keçiören Tarih: Hafta içi her gün Saat: 09.00-17.00 Yaş: Her yaşa uygun İletişim: (0312) 302 24 19

HAFTANIN ŞARKISI

Bu hafta çocuklarla Kayahan ve İpek Açar’dan, “Annesi onu çok severmiş” şarkısını dinleyin ve bu şarkının size neler hissettirdiği konusunda sohbet edin.