Çocuklara opera: Papagenolar
Mozart’ın ölümsüz eseri Sihirli Flüt’ten esin alarak sahneye taşınan “Papagenolar” çocuk operası çocukları müzik ve doğa ile iç içe bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.
Şef Ramis Sulu’nun müzik direktörlüğünü üstlendiği yapımda reji koltuğunda Caner Akın yer alıyor.
Duende Global yapımcılığında sahneye konulacak olan “Papagenolar”da İstanbul Gençlik Orkestrası ile birlikte Tan Sağtürk Akademi Genç Bale Topluluğu dansçıları ve bu yıl ilk kez ekibe katılacak olan Papagenolar Çocuk Korosu da sahnede yer alacak.
Zorlu PSM Platinum sahnesinde 23 Nisan’da saat 13.00 ve 15.30’da iki temsille sahneye konulacak yapımın biletleri Zorlu PSM internet sitesinde ve passo.com.tr’de satışta!
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