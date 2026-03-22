Çocuklarınıza ‘mutlu olmayı’ öğretin

ÖMÜR KURT (omur@cocuklarlabiromur.com)

Mutlu olmak için mutluluğun ne olduğunu bilmek çok önemli. Çoğumuz çocuklarımıza bir oyuncak alarak veya istediği bir şeyi hemen yerine getirerek onu mutlu ettiğimizi düşünürüz. Peki bütün bunlar mutlu olmak için yeterli mi? Doç. Dr. Özgür Bolat’ın “Hepiniz Nasıl Mutlu Olursunuz?” kitabını okurken mutluluk için temel gereksinimin ‘koşulsuz sevgi’ olduğunu bir kez daha fark ettim.

‘MUTLULUK ÖĞRENİLEN BİR ŞEYDİR’

“Mutluluk amaç mı?” sorusuna güzel bir yanıt veriyor kitap! British Columbia Üniversitesinde yapılan araştırma, “Mutlu olmak benim için önemlidir”, “İyi bir yaşam sürmek için mutluluk önemlidir” diyen deneklerin, her şey yolunda giderken daha mutsuz olduğunu keşfediyorlar. Sonra iki gruptan birine “Mutlu olmak önemlidir” yazısını, diğerine de “Doğru karar vermek önemlidir!” yazısını okutuyorlar. Mutlu olma baskısı yaratılan ilk grup daha mutsuz oluyor. Yani eğer bakış açımızı değiştirirsek mutlu olabiliriz.

‘MUTLU MUSUN’ DİYE SORMAYIN

Bazı anne babaların, çocuklarını izlerken yüz ifadesinden, gözlerinden, çocuğunun nasıl olduğunu anlamaya çalıştıklarına tanıklık ediyoruz. Bazıları “Acaba çocuğum gülüyor mu?” “Eğleniyor mu?” “Mutlu mu?” diye sürekli tetikte olur. Hatta çocuk biraz somurtsa “Ne oldu? Hadi sen de oyuna katıl, eğlen, gül!” diye ona telkinlerde bulunulur. Bu çocukların, anne-baba talebiyle mutlu olmak için kendini zorladığına, dolayısıyla o anı kaçırdığına da tanıklık ederiz. Oysa bir çocuk sıkılabilir, eğlenmek istemeyebilir veya oynadığı oyun ona eğlenceli gelmeyebilir. Önemli olan o anın farkında olmaktır. Diğer yandan da çocukları gün boyunca okulda olan anne babaların kaygıları vardır: “Bugünün nasıl geçti, seni üzen bir şey oldu mu? Mutlu muydun okulda? Eğlendin mi?” gibi sorular peşi sıra dizilir. Bu sorular da çocuğun mutluluğa odaklanmasına neden olur. Bolat, “Mutluluğun kendisini değil, mutluluğu artıracak etkinliklere odaklanmak daha doğru” diyor.

MUTLULUK İÇİN SORULAR

Bolat, “Mutluluk, kendimizi ve çocuğumuzu olduğumuz gibi kabul etmeye başladığımız anda başlıyor” diyor. Çocuğun yaşam yolculuğuna eşlik ederken çocuğumuza ve kendimize sormamız gereken bazı sorular var:

- Mutluluğum neye bağlı? Mutluluğum iç kaynaklı mı dış kaynaklı mı? Yani para, başarı, mevki, unvan gibi dış kaynaklı etkenlerle mi mutlu oluyorum yoksa değerler, güven, etik değerler gibi iç kaynaklı etkenlerle mi?

- Çocuğumu, kendimi veya çevremdekileri “koşullu” mu seviyorum? “Başarılı olursan seni severim”, “Söz dinlersen seni severim” veya “İstediğimi yapmazsan sana küserim” gibi...

- Bizim yanımızda kendin olabildiğini düşünüyor musun?

- Bizimle paylaşmaktan korktuğun duygular, düşünceler var mı?

- Yanımızda yaşayamadığın duygular var mı?

- Seni kimse görmese de aynı çabayı gösterir miydin?

- Bir işi içinden geldiği için mi yapıyorsun yoksa biz seni takdir edelim diye mi?

Bu sorulara verdiğimiz yanıtlar, yaşama bakışımızı da büyük ölçüde belirliyor, farkındalık kazandırıyor.

EVDE DENEYİN

DİKKAT SÜRESİ OYUNU

Ekranların yaşamımızdaki yeri iyice artınca dikkat süremiz de kısaldı. Bu hafta çocuklarınızla birlikte “Dikkat süresi” oyunu oynayın. Bu oyunda, çocuğunuzun size dikkatle bakmasını isteyin. Sonra odadan çıkın ve üzerinizdeki bir şeyi değiştirin. Bakalım çocuğunuz değişen şeyi (toka, giysi, saç modeli, saat) bulabilecek mi?

HAFTANIN KİTABI

“Yapabilirim Diyenler Ülkesi’nde Hayal Perisi Elif” kız çocuklarının her şeyi başarabileceğine ilişkin sıcacık ve yüreklendirici bir kitap.

Yayınevi: Kızçev Yayınları Yazan: Psiko Park Resimleyen: Berk Öztürk Yaş: 7+ Sayfa: 48

HAFTANIN ETKİNLİĞİ

BAYRAM GEZİSİ

Bayramın son gününde “Bugün bayram erken kalkın çocuklar” diyerek tüm çocukların yaşamına dokunan Barış Manço’nun Moda’daki evini ziyaret edin.

Yer: İstanbul-Kadıköy Tarih: Pazartesi hariç her gün açık Saat: 09.00-17.00 Yaş: Her yaşa uygun İletişim: (0216) 337 94 13

HAFTANIN ŞARKISI

Bu hafta “Çok Bi Çocuk” grubunun söylediği “Sevginin Sınıfı” şarkısını dinleyin ve bu şarkı hakkında sohbet edin. Şarkıda geçen “Okul evimiz, rakip değiliz” cümlesinin ona ne düşündürdüğünü sorun.