CRR Caz Orkestrası‘dan yeni yıl konseri

26 Aralık 2021 Pazar, 13:00

Şef Nail Yavuzoğlu’nun yönetiminde gerçekleşecek konser, 29 Aralık saat 20.00’de CRR konser salonunda olacak.

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2022’YE KLASİKLEŞEN KARŞILAMA: VİYANA ODA ORKESTRASI

Yılbaşında, dünyanın dört bir yanında Viyanalı sanatçıların Strauss konserleri gerçekleşirken, CRR Konser Salonu bu alanın en önemli, yerleşik topluluklarından Viyana Oda Orkestrası'nı ağırlıyor. 30 Aralık Perşembe, saat 20:00’de CRR konser salonunda Joji Hattori’nin yönetiminde gerçekleşecek konserde W. A. Mozart, J. Strauss II ve J. Brahms’ın eserleri seslendirilecek.

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GELENEKSEL YENİ YIL KONSERİ

İş Sanat’ın gelenekselleşen yeni yıl konserinde bu sezon, Soprano Olga Peretyatko ve Tenor Mert Süngü solist olarak yer alacak. Solistlere şef Murat Cem Orhan yönetimindeki Gedik Filarmoni Orkestrası eşlik edecek. Etkinlik, 29 Aralık Çarşamba, saat 20.30’da Maximum Uniq Hall’da gerçekleşecek.

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“GENÇ CAZ” ARTIK ALBÜMDE

İstanbul Caz Festivali, “Genç Caz” geleneğine bu sene yeni bir anlam kazandırıyor. 28. İstanbul Caz Festivali'nin finalistleri arasında yer alan 5 grubun kayıtları, ilk defa profesyonel bir albümde bir araya getirildi. “Genç Caz 21” albümü, İKSV ve Sony Music Türkiye etiketiyle 17 Aralık'ta tüm dijital platformlarda yerini aldı. Albüm, İKSV’nin internet sitesinden çevrimiçi olarak dinlenebilir.

“BİZ DELİYİZ, HAYAL KURARIZ”

Turgut Özakman’ın 1987 yılında kaleme aldığı, Metin Akpınar’ın hem süpervizörlüğünü hem de Mert Fırat ile beraber yönetmenliğini üstlendiği ‘Deli Bayramı’, zengin oyuncu kadrosu ve keyifli komedisiyle bugün 15.00’te matine, 19.00’da suare seansı ile DasDas Sahne’de tiyatroseverlerle buluşuyor.

ATATÜRK’ÜN ANKARA’YA GELİŞİNİN 102.YILI

27 Aralık, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 102. yıl dönümü başkentte farklı etkinlikler kutlanıyor.

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu’nu ve Devlet Halk Dansları Topluluğu’nu şef Necmi KIRAN yönetiminde bir araya getiren konser, 27 Aralık saat 20.00’de CSO Ada Ankara Tarihi Salon’da Ankaralılar ile buluşacak.