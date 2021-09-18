Cumhuriyet Pazar bu hafta da dolu dolu sizlerle!
Gazeteniz Cumhuriyet’le, dolu dolu Cumhuriyet Pazar yarın sizleri bekliyor...
Talk show denince akla ilk gelen isimlerden İbrahim Selim, Emrah Kolukısa’nın sorularını yanıtladı. Selim “Arkadaşlarımla beraber sektörde iş bekleme sıkıntısından kendimizi kurtarabileceğimiz, o strese kapılmadan yaşamımızı sürdürebileceğimiz formüller arıyorduk. Ben de programcılık yaparak o stresten kurtuldum” diyor. Oyunculuğa dönecek projelerinin olduğunu da söylüyor.
Ataol Behramoğlu, büyük Rus yazar Aleksandr Puşkin’i yazdı.
Mustafa Kemal Erdemol, Ruhi Su anması için İstanbul’a gelen Yunan sanatçı Alexandra Gravas ile keyifli bir pazar sohbetine imza attı.
Elçin Poyrazlar, çocuklukken kendisini büyüleyen misafir odalarını anlattı.
Sibel Bahçetepe, Bağışıklığın A, B, C’sini kardiyoloji uzmanı doktor Demet Erciyes’le konuştu.
Ayça Han’dan, günlük koşuşturmaların daha katlanılabilir olmasını sağlayacak bilgi deryası podcast’ler
Figen Atalay’dan, okulda ağlayan ve anne-babasından ayrılmak istemeyen çocukların kendilerini güvende hissedebilmesi için öneriler
Vecdi Seviğ’den, Türklerin düşkün olduğu lezzet: Sarımsak
Deniz Yavaşoğulları’ndan, bir heves alınıp terk edilen tavşanlar
Merve Saatçi’den, rengârenk sandviç tarifleri
Kemal Urgenç ile “Otobüstekiler”...
Haftanın sanat ajandası...
Hepsi ve daha fazlası için, yarın Cumhuriyet gazetesi almayı unutmayın...
Bu sayıda kimler var: Emrah Kolukısa, Ataol Behramoğlu, Mustafa Kemal Erdemol, Elçin Poyrazlar, Sibel Bahçetepe, Ayça Han, Figen Atalay, Vecedi Seviğ, Deniz Yavaşoğulları, Merve Saatçi, Kemal Urgenç
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