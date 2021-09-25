Cumhuriyet Pazar bu hafta da dolu dolu sizlerle!

25 Eylül 2021 Cumartesi, 11:15

Nejat İşler’in, Ercüment Çözer’i oynadığı “Saygı” dizisinin ikinci sezonu başladı. Deniz Ülkütekin’in sorularını yanıtlayan İşler, aşırı sevilen antikahramanı Çözer için “Kendini üstün gören biriyle işim olmaz” diyor. İşler, kendisine dair ise şunları söylüyor: “Kitaplarım, oyunlarım ve röportajlarım dışında hiçbir şey bana ait değil. Örnek alınacak biri değilim. Hayatımı deneme yanılma yöntemiyle yaşıyorum.”

Türk sinema tarihinin büyük yıldızı Filiz Akın, yeni çıkan nehir söyleşi kitabı “Hayatın Provası Yok”u, Ayça Han’la konuştu. Akın, “Hastalıklardan, ölümden kıl payı dönen biri olarak ailemle, sevdiklerime sağlıkla sarılabilmenin, yatağa mahkûm olmamanın ne kadar kıymetli olduğunu hayat bana bir kere daha öğretti. Şöhreti de yaşattı, alkışı da, sevgi ve saygıyı da… Onun için HAYAT SANA TEŞEKKÜR EDERİM” diyor.

Mustafa Kemal Erdemol, Türkiye devrimci mücadele tarihine ilgi duyanların mutlaka okuması gereken, Atilla Özsever’in yazdığı “Mesele Teslim Olmamakta” kitabını anlattı.

Ülker İnce, “Bilim çağında mı yaşıyoruz yoksa bilimle inatlaşmak çağında mı?” sorusunun peşine düştü.

Emrah Kolukısa, Benedict Cumberbatch’in başrolünü üstlendiği “Kurye” (The Courier) filmini yazdı. Film, 1960’lı yıllarda kızışan Soğuk Savaş dönemine dair gerçek bir hikâyeyi anlatıyor.

Mehmet Kızmaz, Tarlabaşı’nda yaşayan Ramazan Amca’nın kedilere adanmış yaşam hikâyesini anlattı. Ramazan Amca, “Sokak hayvanları için bir kap mama bir kap su koyun. Umarım bu hayatta kimse sahipsiz kalmaz. Bu dünya boş. Merhamet, sevgi, iyilik, güzellik... İnsanı mutlu eden şey bunlar” diyor.

Veysel Çolak’tan, fotoğraf sanatçısı Mahmut Turgut’un 27 yıllık fotoğraf arşivi.

Figen Atalay’dan, çocuklara felsefeyi anlatan iki kitap: “Duygular Aklımızı Çeler mi?” ve “Sözler Can Acıtır mı?”

Deniz Yavaşoğulları’ndan, sokak hayvanlarıyla dayanışma için alışveriş yapılabilecek butik önerileri.

Merçe Saatçi’den, hem kilosunu korumak isteyen hem de kış aylarına güçlü bir bağışıklık sistemi ile girmek isteyenler için 3 günlük örnek mönü seçenekleri.

Özlem Denizmen’den, çocuklarla para ile ilgili konuşurken dikkat edilmesi gerekenler.

Kemal Urgenç ile “Otobüstekiler”

Haftanın sanat ajandası...

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Bu sayıda kimler var: Deniz Ülkütekin, Ayça Han, Mustafa Kemal Erdemol, Ülker İnce, Emrah Kolukısa, Mehmet Kızmaz, Veysel Çolak, Figen Atalay, Deniz Yavaşoğulları, Merve Saatçi, Özlem Denizmen, Kemal Urgenç.