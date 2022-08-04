Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

04 Ağustos 2022 Perşembe, 20:27

Cumhuriyet Pazar Dergi haftanıza renk katacak bir sayıya sizleri bekliyor;

Şarkılarıyla dinleyicilerinin ruhlarına dokunan Buray, müziğini ve gezginlik hallerini Ali Deniz Uslu ile paylaştı.

Bir fantastik dünya efsanesi; Neil Gaiman Cumhuriyet Pazar’a konuştu.. The Sandman’in yaratıcısı, serinin Netflix uyarlamasıyla ilgili ayrıntıları Başak Bıçak’a anlattı.

Prof. Dr. Üstün Dökmen soruyor; “2x2 = 7” diyene saygı göstermeli miyiz?

“Adalar Lozan’da kaybedildi” safsatasına yanıt Şaduman Halıcı ile Köprübaşı’nda.

Bir yunus daha öldü! İnsanlara eğlence yunuslara hapishane olan olan yunus parkları ile ilgili gerçekler, Ayça Ceylan ile Dairesel Flora’da

İnsanlığın çağlar boyu yanıtını aradığı soru; Tıbben ölümsüzlük mümkün mü? Ömür Tanyel’le Yaşam Günlüğü’nde.

Yenilenen Yerebatan’ın tarihi Serra Rodoplu ile Çizgi Atlas’ta.

Kadim ritüellerin günümüzde diriliş öyküsü Büşra Tuna’dan.

Ümit Orman’ın kaleminden yeni nesil Araplar.

Müzikte genç ve sıradışı bir ses, Adoya ile Burcu Arkan konuştu.

Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası, Kemal Urgenç ile Otobüstekiler.

Dolu dolu bir Cumhuriyet Pazar yarın sizlerle.