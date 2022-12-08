Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!
Cumhuriyet Pazar yarın sıra dışı içerikleriyle duymadıklarınızı, görmediklerinizi sizinle buluşturacak. İşte bu haftanın içerikleri…
Yılın en çok ses getiren dizilerinden Zeytin Ağacı’ndaki Zaman Bey, gerçek bir karakterin yansıması. Zaman Bey’e esin olan ve Zeytin Ağacı dizisine danışmanlık yapan Sabri Salış’la Deniz Ülkütekin konuştu.
Behzat Ç.’nin yeni sezonundaki yeni isimlerinden Esra Ronabar, oyunculuğa bakışını Berrin Karadeniz’e anlattı.
Merak etmek ve keşfetmek, insanlığın gelişimindeki iki anahtar… Prof. Dr. Üstün Dökmen yazdı.
Video oyunları, geleceğin sanat eserleri mi? Serra Rodoplu, Çizgi Atlas’ta inceledi.
Dünya çapında milyonlarca ergenin sesi olan Billie Eİlish, artık büyüdü. Ünlü şarkıcının dönüşümünü Zeynep Saçar kaleme aldı.
Küresel iklim aktörleri biyoçeşitliliği konuşurken dünyadaki milyonlarca bitki ve hayvan türünün önemini Ayça Ceylan Dairesel Flora’da yazdı.
Festivallerde ödüle doymayan Emin Alper’in Kurak Günler'ini Başak Bıçak, Ay’a Seyahat’te değerlendirdi.
Ötenazi, kan nakli ve daha fazlası… Tıp bazen yasa, ahlak ve etik arasında sıkışır. Ömür Tanyel, Yaşam Günlüğü’nde yazdı.
Elçin Poyrazlar, Londra’daki son gaz lambalarını korumak için kurulan “Gazşörler”i Çuvaldız’da anlatıyor.
Bir kendinden kaçış olarak eğlence endüstrisi. Ayşe Acar’ın kaleminden…
Behçet Necatigil’den radyo günlerinin klasikleri, Şefika Kutluer’den “Sihirli Flüt.” Kültür sanat yaşamından seçkiler Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası’nda.
Cumhuriyet Pazar’ı yarın gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte istemeyi unutmayın.
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