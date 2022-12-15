Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

15 Aralık 2022 Perşembe, 15:49

Çöp Adam’da Meryem rolünde büyük beğeni toplayan Elçin Afacan, hem dizideki zorlayıcı sahneleri hem de kilo verme sürecinde yaşadıklarını Deniz Ülkütekin’e anlattı.

İstanbul müzik sahnesine şubat ayında düşecek olan ünlü İngiliz rock grubu Editors’un kalbi Tom Smith, geçmiş Türkiye deneyimlerini ve burada bıraktığı gitarının öyküsünü Tanya Varer’le paylaştı.

Liderlerin çocuklara yaklaşımı o ülkede çocukların gördüğü değeri de belirler. Prof. Dr. Üstün Dökmen, farklı liderlerin çocuklarla iletişimini değerlendirdi.

Ülkemizi karanlığa sürüklemek isteyen tekke ve zaviyelerin kapatılma sürecini Şaduman Halıcı, Köprübaşı’nda yazdı.

Bizde çay, Japonlarda çado. Japonya’da törensel bir anlamı olan çayın yolunu Ayça Ceylan, Dairesel Flora’da kaleme aldı.

Üç kadın tarafından yaşama geçirilen Tiyatro Dandun, Girls isimli oyunuyla kadına karşı şiddet ve kadın dayanışmasına dikkat çekiyor. Tiyatro Dandun’un öyküsü Berrin Karadeniz’den.

Abuklama ne demek? Netflix’in Sıcak Kafa evreninden notlar, Başak Bıçak’la Ay’a Seyahat’te.

İkinci Dünya Savaşı sırasında binlerce Yahudiyi Nazilerden kurtaran Türk Diplomatları Ebru Bozcuk yazdı.

Nazife Güngör, örgün eğitimde yaşanan sorunları ve ülkemizi gerici zihniyete terk eden sonuçlarını kaleme aldı.

CSO, İsmet İnönü’yü anıyor, CRR’da Kuğu Gölü Balesi. Berrin Karadeniz'le Kültür Rotası’nda.