Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Yayınlanma: 06.01.2024 - 08:00

Güncelleme: 06.01.2024 - 08:00

2024’ün ilk pazarı Cumhuriyet Pazar’sız düşünülemez. İşte elinizden bırakamayacağınız, gözünüzü alamayacağınız sayfalardan yansıyanlar:

Fiziksel sağlığınız önemli ama bütünsel sağlık seviyeniz için önemli bir etken daha var: Sosyal sağlığınız. 2024’ü en etkili akımı “sosyal fitness” Deniz Ülkütkein’in kaleminden.

Türk hipster, Grammy yolunda! İkinci kez müziğin büyük ödülüne aday olan Mehmet Ali Sanlıkol ile Sebla Didem Korday konuştu.

2024’te bireysel sürdürülebilirlik hedefiniz ne? Ayça Ceylan’dan dört öneri.

Prof. Dr. Üstün Dökmen, sanatın tarihsel tanıklığını inceledi.

“La Casa De Papel”in Berlin’i özgün hikâyesiyle karşınızda. Başak Bıçak ekiple konuştu.

Kürk Mantolu Madonna’da sahnede üç farklı karaktere yaşam verem Şebnem Özinal ile kariyerinden satır başları.

Gerçeğin zamanla sınavı üzerine Ömür Tanyel’den bir bakış.

Bugün pazar, yılın yedinci günü. Başlangıçlar üzerine düşünme zamanı. Ayşe Acar’ın kaleminden…

Toroslar’dan bir cennet köşesi: Ormana… Güven Baykan yazdı.

Melike Esra Karayel, Ereğli’de yitip giden denizcilerin ardından yazdı.

Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası...

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