Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Pazarın tüm sıcaklığını ve rengini yansıtan Cumhuriyet Pazar çarpıcı içeriklerle karşınızda.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2024 - 10:09
Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!
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Cumhuriyet Pazar Anneler Günü'nde annelere özel içeriklerle karşınızda. 

Anne kız aynı sahnede. Hülya Gülşen ve kızı Naz Çağla Irmak yaşamda ve meslekteki dayanışma öykülerini Deniz Ülkütekin'e anlattı.

Prof. Dr. Üstün Dökmen soruyor: "Maarif" nereye gidiyor?

Mutfakta TikTok devri. Burçak Şener sosyal medyada viral olan en güncel tarifleri araştırdı.

Aşırı iklim olayları artıyor. Ayça Ceylan olası bir çözümü kaleme aldı: Sünger kentler!

Alican Elkorek'ten anneler için günlük zinde kalma reçetesi.

Ayşe Acar, bir dönem entelektüellerin radarına giren "öjeni" fikrini felsefi bakış açısıyla inceliyor.

Ekranda ve müzik sahnesinde özgün tarzını ortaya koyan Serra Arıtürk Deniz Ülkütekin'e konuştu.

Elektronik müzikte dingin sesiyle çok sevilen Stavroz, İstanbul konseri öncesi Melodi Yapıcı'ya Türk elektronik müzik dinleyicisi ile aralarındaki bağı anlattı.

Medya ve şeytani ele geçirme arasında bağ kuran "Şeytanla Bir Gece" filmini Başak Bıçak izledi ve yazdı.

Atalarımızın yaşamda kalma öyküsü Ömür Tanyel'den.

Berrin Karadeniz ile Kültür Rotası.

Gazeteniz Cumhuriyet ile birlikte istemeyi unutmayın!


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