Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!
Pazarın keyfi Cumhuriyet Pazar’la çıkar. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar…
- Deha’nın “Kuduz”u Emir Benderlioğlu Deniz Ülkütekin’e konuştu: “Karakterin önce bir bedeni daha sonrasında canı olmalı.”
- Magarsus’un ikinci sezonunda diziye katılan Bora Akkaş ve Sezin Akbaşoğulları Çukurova günlerini Orhun Atmış’a anlattı.
- Ne bonzai ne de yara bandı. Prof. Dr. Üstün Dökmen’den anne babalara çocuk yetiştirme önerileri.
- Yalnız ağaçların trajedisi. Ayça Ceylan diğerlerinden uzak kalan ağaçların yaşadıklarını kaleme aldı.
- Çalışan kadınlar için en zor OECD ülkesi bilin bakalım hangisi? Yanıt Dİlşad Çelebi’den.
- Gayya kuyusunda bir gülmeyen adam. İlk Türk operet Cemal Sahir’in trajik öyküsü Tolga Aydoğan’ın kaleminden.
- Elvin Beşikçioğlu yeni oyunu “Batı Ekspresi”ni Berrin Karadeniz’e anlattı.
- Başak Bıçak, kırsalda yaşamı irdeleyen “Hepsini Alaşağı Et”in yönetmeni Chris Andrews ile konuştu.
- Sürekli yorgunluğa karşı alınabilecek önlemler Alican Elkorek’ten.
- Ömür Tanyel’den parapsikolojinin bilinmeyenleri.
- Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…
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