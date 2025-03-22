Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Yayınlanma: 22.03.2025 - 14:42

Güncelleme: 22.03.2025 - 14:42

- Deha’nın “Kuduz”u Emir Benderlioğlu Deniz Ülkütekin’e konuştu: “Karakterin önce bir bedeni daha sonrasında canı olmalı.”

- Magarsus’un ikinci sezonunda diziye katılan Bora Akkaş ve Sezin Akbaşoğulları Çukurova günlerini Orhun Atmış’a anlattı.

- Ne bonzai ne de yara bandı. Prof. Dr. Üstün Dökmen’den anne babalara çocuk yetiştirme önerileri.

- Yalnız ağaçların trajedisi. Ayça Ceylan diğerlerinden uzak kalan ağaçların yaşadıklarını kaleme aldı.

- Çalışan kadınlar için en zor OECD ülkesi bilin bakalım hangisi? Yanıt Dİlşad Çelebi’den.

- Gayya kuyusunda bir gülmeyen adam. İlk Türk operet Cemal Sahir’in trajik öyküsü Tolga Aydoğan’ın kaleminden.

- Elvin Beşikçioğlu yeni oyunu “Batı Ekspresi”ni Berrin Karadeniz’e anlattı.

- Başak Bıçak, kırsalda yaşamı irdeleyen “Hepsini Alaşağı Et”in yönetmeni Chris Andrews ile konuştu.

- Sürekli yorgunluğa karşı alınabilecek önlemler Alican Elkorek’ten.

- Ömür Tanyel’den parapsikolojinin bilinmeyenleri.

- Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…

Gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte istemeyi unutmayın.