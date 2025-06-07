Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

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‘Şeytan Çocuk’ sahnede ve dijitalde



Baturay Özdemir, mizahın filtrelerle çevrili yeni dünyasında hem kuşağının sesini hem sahnedeki iç sesini sahici bir dille yansıtıyor. - Deniz Ülkütekin

Kadızâde’nin yolu



Bir kitap bohçasına saklanan bileziklerle başlayan yolculuk, laik bilim anlayışına ve özerk üniversite idealine uzanıyor. - Prof. Dr. Üstün Dökmen

Gezegenin mavi kalbi atıyor mu?



8 Haziran Dünya Okyanus Günü, bu yıl “Bizi Besleyeni Sürdürmek” temasıyla okyanusların hem ekolojik hem duygusal değerini hatırlatıyor. - Ayça Ceylan

Koşan köpekler, duran vicdanlar



Sanatçılar sokak köpeklerinin yaşam hakkı için harekete geçti. “Artists for Dogs” kolektifi, animasyon kampanyasıyla dünya çapında ses getiriyor. - Orhun Atmış

Banksy’den ‘ben’li bir çıkış



Marsilya’da ortaya çıkan yeni eserinde ilk kez birinci tekil şahısla konuşan Banksy, sokak sanatında empati ve kişisel anlatının yükselişine mi işaret ediyor? - Bala Gürcan Madra

K-Pop’un sadakat krizi



Lisa sahnede yalnız ama sistemin karşısında daha da yalnız. BLACKPINK yıldızının solo kariyeri, Asya'nın kolektif kültürüyle bireysel ifade arasındaki çatışmayı görünür kılıyor. - Deniz Ülkütekin

Baby Shark’a mahkûm değiliz



Mozart etkisi efsane mi, gerçek mi? Dilşad Çelebi, klasik müzikle çocukların zekâsı arasındaki ilişkiyi araştırıyor, dinlenebilir çocuk şarkıları için alternatif bir liste sunuyor. -Dilşad Çelebi

‘Gidecek başka ülkemiz yok’



“No Other Land”, Batı Şeria’da köyleri yerle bir edilen insanların, topraklarıyla birlikte anılarının da yok edilmesine karşı bir direniş belgesi. - Başak Bıçak

Hıyanet mektupları



12 mektup, 1 işbirlikçi ve Mustafa Kemal’in kaleminden tarihe kazınan bir ifşa: Said Molla’nın İngiliz istihbaratına uzanan ihanet öyküsü... - Şaduman Halıcı

Ne içtiğimizi biliyor muyuz?



Cam mı, filtre mi, karton kutu mu? Suyun kaynağı kadar kabı da önemli. - Alican Elkorek

Kültür Rotası… - Berrin Karadeniz

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