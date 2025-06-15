Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

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‘Bütün gece ağladım, hayatımın en güzel günüydü’



Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasına babasının tesbihiyle çıktı, gözyaşlarıyla sahneye damga vurdu. Güliz Ayla ile müziğin dönüştürücü gücünü ve ailesinden kalan duygusal izleri konuştuk. - Deniz Ülkütekin

Ana babalık tarzları: Rehber mi oluyoruz, yük mü yüklüyoruz?



Çocuklarımızı nasıl yetiştirdiğimiz, onların kim olacağını belirliyor. Övünmek, yönlendirmek, özgür bırakmak… Peki, asıl ihtiyaç rehberlik değil mi? - Prof. Dr. Üstün Dökmen

Mustafa Kemal’den Corinne’ye Latin harfleriyle yazılan mektup



Atatürk’ün Latin harflerine geçiş düşüncesi, sanıldığından çok daha eskiye dayanıyor. 1914 tarihli bir mektup, bu devrimci fikrin izini gözler önüne seriyor. - Tolga Aydoğan

Dünya ısınıyor, risk büyüyor



4 milyar kişi, 30 gün boyunca aşırı sıcaklara maruz kaldı. Bilim insanlarına göre sıcaklık dalgaları artık geçici değil kalıcı. - Ayça Ceylan

Hollywood’a gösterişli bir yergi



Seth Rogen ve Evan Goldberg’in yeni dizisi “The Studio”, absürt mizahıyla film endüstrisine bol kahkahalı bir bakış atıyor. - Başak Bıçak

Haziran sofraları: Dengeyle hafiflik



Yaz mutfağının sırrı detoks değil denge. Su oranı yüksek sebzeler, Akdeniz tipi tabaklar ve bedenle barışan tarifler bu yazıda. - Burçak Şener

Notting Hill’in tüm yüzleri



Orwell’in anlatılarından Elton John’un koleksiyonlarına, pastel sokaklardan Kyoto Bahçesi’ne Londra’nın en müstesna semti Notting Hill’in tarih, kültür ve estetikle örülü hikâyesi. - Aylin Ayaz Yılmaz

Attan son iniş



Bir atla vedalaşmak insanı nasıl anda tutar ve nasıl her veda gibi bir farkındalık fırsatı sunar? - Alara Baykent

Putlar kırılıyor, peki ya sonra?



Asaf Halet Çelebi’nin dizelerinden Hz. İbrahim’in sorgulamalarına, sembol ile hakikat arasındaki o kadim gerilim. - Ayşe Acar

Stuttgart’ta sanatla dolu bir gün



Otto Dix’ten Sarah Morris’e uzanan bir seçki… Stuttgart’ın sanat tapınağında çağdaş sanatla geçmişin izleri buluşuyor. - Güven Baykan

Kültür Rotası… - Berrin Karadeniz





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