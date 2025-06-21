Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Cumhuriyet Pazar dopdolu içeriklerle, 1837. sayısıyla karşınızda...

🏋️‍♀️ ‘Hatice de yırtmak istiyor’

Sevda Baş, “Atlet” filminde başarı için sınırları zorlayan bir kadın sporcuyu canlandırıyor. Film, spor dünyasında görünmeyen gerçeklere ve etik ikilemlere ışık tutuyor.

✍️ Deniz Ülkütekin

🏜️ Çölün hafızası, geleceğin kodu

Sanatçı Ayça Ceylan, Suudi Arabistan’da tamamladığı yerleştirmeyle çölü kolektif belleğin mekânı hâline getiriyor.

✍️ Orhun Atmış

Depremle ilgili espri olur mu?

Acılarla başa çıkmanın yollarından biri de mizah olabilir mi? Üstün Dökmen, travma ve espri ilişkisini bilimsel ve kültürel açıdan ele alıyor.

✍️ Prof. Dr. Üstün Dökmen

🎬 Dizilerin yarıyıl karnesi: 2025’in (şu ana kadar) en iyileri

Zihni yoranlar, kalbi parçalayanlar, çok konuşulanlar… “Adolescense”dan “MobLand”e, yılın ilk yarısında öne çıkan dijital diziler radarımızda.

✍️ Başak Bıçak

🧠 Sanatla aramıza algoritma mı girecek?

Müze güvenliğinde yeni dönem: Yapay zekâ destekli sistemler eserleri korumakla kalmıyor, izleyiciyle sanat arasındaki mesafeyi de yeniden tanımlıyor.

✍️ Bala Gürcan Madra

😄 Haha diye başlayan sağlık reçetesi

Kahkaha yalnızca neşenin değil kalp sağlığının ve zihinsel iyilik hâlinin de ilacı. Gülmek, en ucuz ve en etkili ilaç olabilir mi?

✍️ Alican Elkorek

🎧 Spotify’a ekle, kalbine yerleştir: Sren’le tanışın

Shoegaze, indie ve post-rock’ı İstanbul sahnesine taşıyan Sren, ilk albümleri “Başka Bir Hayat Mümkün” ile dikkat çekiyor.

✍️ Deniz Ülkütekin

🎸 Yoğunluktan beslenen bir müzisyen

Cem Çatık, ikinci enstrümantal albümü “Almost There” ile yine üretimin, deneyimin ve sesin peşinde.

✍️ Orhun Atmış

🧬 Bilimi değiştiren mektup

Francis Crick’in oğluna yazdığı ve 6 milyon dolara satılan mektup, DNA’nın sırlarını ilk kez açıklayan belgeydi.

✍️ Ömür Tanyel

🧨 Şehit çocuklarının hakkına göz diken molla!

İngiliz mandacısı, işbirlikçi, dolandırıcı… Said Molla’nın karanlık yaşamı.

✍️ Şaduman Halıcı

🗺 Kültür Rotası…

✍️ Berrin Karadeniz

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