Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Cumhuriyet Pazar dopdolu içeriklerle, 1837. sayısıyla
karşınızda...
🏋️♀️ ‘Hatice de yırtmak istiyor’
Sevda Baş, “Atlet” filminde başarı için sınırları zorlayan
bir kadın sporcuyu canlandırıyor. Film, spor dünyasında görünmeyen gerçeklere
ve etik ikilemlere ışık tutuyor.
✍️ Deniz
Ülkütekin
🏜️
Çölün hafızası, geleceğin kodu
Sanatçı Ayça Ceylan, Suudi Arabistan’da tamamladığı
yerleştirmeyle çölü kolektif belleğin mekânı hâline getiriyor.
✍️
Orhun Atmış
Depremle ilgili espri
olur mu?
Acılarla başa çıkmanın yollarından biri de mizah olabilir
mi? Üstün Dökmen, travma ve espri ilişkisini bilimsel ve kültürel açıdan ele
alıyor.
✍️
Prof. Dr. Üstün Dökmen
🎬 Dizilerin yarıyıl
karnesi: 2025’in (şu ana kadar) en iyileri
Zihni yoranlar, kalbi parçalayanlar, çok konuşulanlar…
“Adolescense”dan “MobLand”e, yılın ilk yarısında öne çıkan dijital diziler
radarımızda.
✍️
Başak Bıçak
🧠 Sanatla aramıza
algoritma mı girecek?
Müze güvenliğinde yeni dönem: Yapay zekâ destekli sistemler
eserleri korumakla kalmıyor, izleyiciyle sanat arasındaki mesafeyi de yeniden
tanımlıyor.
✍️
Bala Gürcan Madra
😄 Haha diye başlayan
sağlık reçetesi
Kahkaha yalnızca neşenin değil kalp sağlığının ve zihinsel
iyilik hâlinin de ilacı. Gülmek, en ucuz ve en etkili ilaç olabilir mi?
✍️
Alican Elkorek
🎧 Spotify’a ekle,
kalbine yerleştir: Sren’le tanışın
Shoegaze, indie ve post-rock’ı İstanbul sahnesine taşıyan
Sren, ilk albümleri “Başka Bir Hayat Mümkün” ile dikkat çekiyor.
✍️
Deniz Ülkütekin
🎸 Yoğunluktan beslenen
bir müzisyen
Cem Çatık, ikinci enstrümantal albümü “Almost There” ile
yine üretimin, deneyimin ve sesin peşinde.
✍️
Orhun Atmış
🧬 Bilimi değiştiren mektup
Francis Crick’in oğluna yazdığı ve 6 milyon dolara satılan
mektup, DNA’nın sırlarını ilk kez açıklayan belgeydi.
✍️
Ömür Tanyel
🧨 Şehit çocuklarının
hakkına göz diken molla!
İngiliz mandacısı, işbirlikçi, dolandırıcı… Said Molla’nın
karanlık yaşamı.
✍️
Şaduman Halıcı
🗺 Kültür Rotası…
✍️
Berrin Karadeniz
📬 Gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte istemeyi unutmayın!