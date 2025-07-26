Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Keyifli söyleşiler, güncel trendler, ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1842. sayısıyla karşınızda...
🎶 Yeni albüm, yeni yolculuk: ‘Sana Ait’
Madrigal, ikinci albümü “Sana Ait” ile zamansız parçalar sunuyor. Kırılgan ama güçlü, efkârlı ama yenilikçi bir ses evreniyle dinleyicisiyle derin bir bağ kuruyor.
✍ Deniz Ülkütekin
📘 Koyu mavi bir bellek atlası
Sunay Akın, “Koyu Mavi Memleket Kumaşı”nda kültürü bir vicdan meselesi olarak ele alıyor.
✍ Güven Baykan
🧭 İçgüdü mü, vicdan mı?
Tarih boyunca süren zorbalığı ve ona direnen ahlakı tartışıyoruz.
✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen
🌱 Futbolun yeni maçı: Gezegen için oyna!
Rams Park, dünyanın en çevreci stadyumları arasında. Galatasaray’ın bu yeşil hamlesi, futbolun gezegenin iyiliği için de oynanabileceğini gösterdi.
✍ Ayça Ceylan
🎭 Sahnenin hüzünlü öyküsü: Afife Jale
Afife Jale'nin yaşamı alkışla başlayan, morfinle kararan ve kimsesizlikle sona eren bir trajediydi.
✍ Tolga Aydoğan
🍆 Lezzetin peşinde bir yaz
Kabak çiçeği dolması, lor tatlısı, domates reçeli… Tatil rotalarında tabakta saklı hatıralar ve coğrafyanın kendisiyle karşılaşmaya hazır mısınız?
✍ Burçak Şener
🚗 Arka koltuktan yaşama bakmak
Bir çocuğun gözünden cam kenarına, bir annenin sorumluluğuyla direksiyona… Huzur, hatıralar ve büyümenin ağırlığı üzerine...
✍ Dilşad Çelebi
🤖 İzlemek için programlandı
Dizi bağımlısı bir robot: “Murderbot”. İnsanlardan nefret ediyor ama onları öldürmeye üşeniyor. Yapay zekâ ve özgürlük üzerine eğlenceli bir bilimkurgu.
✍ Başak Bıçak
🛌 Uyuyamayanlara umut
“Bu dünya değişmez” diyenlere inat, Fethi Naci’nin sesi kulakta çınlıyor: İnsan tükenmez!
✍ Ayşe Acar
🔍 Dünyayı Nasıl Görüyoruz?
Coffer illüzyonundan Namibya köylerine, kültürün gözümüze taktığı görünmez mercek üzerine şaşırtıcı bir yazı.
✍ Ömür Tanyel
🗺 Kültür Rotası…
✍ Berrin Karadeniz
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