Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Keyifli söyleşiler, güncel trendler, ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1842. sayısıyla karşınızda...

🎶 Yeni albüm, yeni yolculuk: ‘Sana Ait’

Madrigal, ikinci albümü “Sana Ait” ile zamansız parçalar sunuyor. Kırılgan ama güçlü, efkârlı ama yenilikçi bir ses evreniyle dinleyicisiyle derin bir bağ kuruyor.

✍ Deniz Ülkütekin

📘 Koyu mavi bir bellek atlası

Sunay Akın, “Koyu Mavi Memleket Kumaşı”nda kültürü bir vicdan meselesi olarak ele alıyor.

✍ Güven Baykan

🧭 İçgüdü mü, vicdan mı?

Tarih boyunca süren zorbalığı ve ona direnen ahlakı tartışıyoruz.

✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen

🌱 Futbolun yeni maçı: Gezegen için oyna!

Rams Park, dünyanın en çevreci stadyumları arasında. Galatasaray’ın bu yeşil hamlesi, futbolun gezegenin iyiliği için de oynanabileceğini gösterdi.

✍ Ayça Ceylan

🎭 Sahnenin hüzünlü öyküsü: Afife Jale

Afife Jale'nin yaşamı alkışla başlayan, morfinle kararan ve kimsesizlikle sona eren bir trajediydi.

✍ Tolga Aydoğan

🍆 Lezzetin peşinde bir yaz

Kabak çiçeği dolması, lor tatlısı, domates reçeli… Tatil rotalarında tabakta saklı hatıralar ve coğrafyanın kendisiyle karşılaşmaya hazır mısınız?

✍ Burçak Şener

🚗 Arka koltuktan yaşama bakmak

Bir çocuğun gözünden cam kenarına, bir annenin sorumluluğuyla direksiyona… Huzur, hatıralar ve büyümenin ağırlığı üzerine...

✍ Dilşad Çelebi

🤖 İzlemek için programlandı

Dizi bağımlısı bir robot: “Murderbot”. İnsanlardan nefret ediyor ama onları öldürmeye üşeniyor. Yapay zekâ ve özgürlük üzerine eğlenceli bir bilimkurgu.

✍ Başak Bıçak

🛌 Uyuyamayanlara umut

“Bu dünya değişmez” diyenlere inat, Fethi Naci’nin sesi kulakta çınlıyor: İnsan tükenmez!

✍ Ayşe Acar

🔍 Dünyayı Nasıl Görüyoruz?

Coffer illüzyonundan Namibya köylerine, kültürün gözümüze taktığı görünmez mercek üzerine şaşırtıcı bir yazı.

✍ Ömür Tanyel

🗺 Kültür Rotası…

✍ Berrin Karadeniz

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