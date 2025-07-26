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Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

26.07.2025 10:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Renkli içerikleri, dolu dolu yazılarıyla Cumhuriyet Pazar gün boyu elinizden düşmeyecek. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar...

Keyifli söyleşiler, güncel trendler, ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1842. sayısıyla karşınızda...

🎶 Yeni albüm, yeni yolculuk: ‘Sana Ait’

Madrigal, ikinci albümü “Sana Ait” ile zamansız parçalar sunuyor. Kırılgan ama güçlü, efkârlı ama yenilikçi bir ses evreniyle dinleyicisiyle derin bir bağ kuruyor.

✍ Deniz Ülkütekin

📘 Koyu mavi bir bellek atlası

Sunay Akın, “Koyu Mavi Memleket Kumaşı”nda kültürü bir vicdan meselesi olarak ele alıyor.

✍ Güven Baykan

🧭 İçgüdü mü, vicdan mı?

Tarih boyunca süren zorbalığı ve ona direnen ahlakı tartışıyoruz.

✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen

🌱 Futbolun yeni maçı: Gezegen için oyna!

Rams Park, dünyanın en çevreci stadyumları arasında. Galatasaray’ın bu yeşil hamlesi, futbolun gezegenin iyiliği için de oynanabileceğini gösterdi.

✍ Ayça Ceylan

🎭 Sahnenin hüzünlü öyküsü: Afife Jale

Afife Jale'nin yaşamı alkışla başlayan, morfinle kararan ve kimsesizlikle sona eren bir trajediydi.

✍ Tolga Aydoğan

🍆 Lezzetin peşinde bir yaz

Kabak çiçeği dolması, lor tatlısı, domates reçeli… Tatil rotalarında tabakta saklı hatıralar ve coğrafyanın kendisiyle karşılaşmaya hazır mısınız?

✍ Burçak Şener

🚗 Arka koltuktan yaşama bakmak

Bir çocuğun gözünden cam kenarına, bir annenin sorumluluğuyla direksiyona… Huzur, hatıralar ve büyümenin ağırlığı üzerine...

✍ Dilşad Çelebi

🤖 İzlemek için programlandı

Dizi bağımlısı bir robot: “Murderbot”. İnsanlardan nefret ediyor ama onları öldürmeye üşeniyor. Yapay zekâ ve özgürlük üzerine eğlenceli bir bilimkurgu.

✍ Başak Bıçak

🛌 Uyuyamayanlara umut

“Bu dünya değişmez” diyenlere inat, Fethi Naci’nin sesi kulakta çınlıyor: İnsan tükenmez!

✍ Ayşe Acar

🔍 Dünyayı Nasıl Görüyoruz?

Coffer illüzyonundan Namibya köylerine, kültürün gözümüze taktığı görünmez mercek üzerine şaşırtıcı bir yazı.

✍ Ömür Tanyel

🗺 Kültür Rotası…                                                                                                                                 

✍ Berrin Karadeniz

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