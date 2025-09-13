Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Keyifli söyleşiler ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1849. sayısıyla karşınızda...

🎶 Kafamız yerinde değil

Milyonlara ulaşan hitleriyle dijital platformlarda yükselen İkilem, yeni şarkıları “Kafam Yerinde Değil” ile hepimizin ruh halini özetliyor.

✍ Deniz Ülkütekin

⚖️ Kanunlar kimin için?

Kanunlar yönetenler için mi vardır yoksa insanlar için mi? Adalet ve vicdan terazisini yeniden düşünmek için...

✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen

🌹 102 yıllık ışık

Mahmut Esat Bozkurt’un sözleriyle 102. yılında CHP’nin devrimci mirası…

✍ Şaduman Halıcı

🚲 Arabasız yaşam, sıfır emisyon

21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Günü ve 22 Eylül ise Arabasız Yaşam Günü geliyor. Karbon ayak izimizi azaltmak için bireyden belediyelere kadar herkesin harekete geçme zamanı.

✍ Ayça Ceylan

🎶 Sonica ilk kez İstanbul’da

Glasgow’dan doğan ve dünyanın en prestijli ses-görsel sanat festivallerinden biri haline gelen Sonica, 1-4 Ekim’de Babylon’da sanatseverlerle buluşuyor.

✍ Bala Gürcan Madra

🎭 Tiyatro önyargı duvarlarını yıkıyor

Oyuncular Sendikası’nın sosyal etki projesi “Kadınlar, Gölgeler ve Duvarlar” sahnede!

✍ Orhun Atmış

📺 Task: Suçtan çok insan hikâyesi

Brad Ingelsby’nin heyecanla beklenen yeni dizisi, suçun gölgesinde kırılganlıkları anlatıyor.

✍ Başak Bıçak

📱 Ekran artık dikey!

Dikey diziler televizyon alışkanlıklarını kökten değiştiriyor: kısa, hızlı, yakın plan ve cebimizde.

✍ Meryem Parlak

🌾 Anadolu’nun güneş iksiri

Klorofil mucizesiyle buğday çimi suyu tozu sofralara dönüyor. Anadolu toprağından gelen bu kadim besin, enerjiyi ve bereketi bir araya getiriyor.

✍ Alican Elkorek

🌿 Çatalhöyük ve doğal çevresi

9 bin yıl önce Konya Ovası’nda yaşam, su yolları, bataklıklar ve verimli toprakların sunduğu zengin kaynaklarla şekillendi.

✍ Doğa Taşlardan

🗺 Kültür Rotası…

✍ Berrin Karadeniz

📬 Gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte istemeyi unutmayın!