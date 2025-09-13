Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.09.2025 10:54:00
Haber Merkezi
Renkli içerikleri, dolu dolu yazılarıyla Cumhuriyet Pazar gün boyu elinizden düşmeyecek. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar...

Keyifli söyleşiler ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1849. sayısıyla karşınızda...

🎶 Kafamız yerinde değil

Milyonlara ulaşan hitleriyle dijital platformlarda yükselen İkilem, yeni şarkıları “Kafam Yerinde Değil” ile hepimizin ruh halini özetliyor.

✍ Deniz Ülkütekin

⚖️ Kanunlar kimin için?

Kanunlar yönetenler için mi vardır yoksa insanlar için mi? Adalet ve vicdan terazisini yeniden düşünmek için...

✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen

🌹 102 yıllık ışık

Mahmut Esat Bozkurt’un sözleriyle 102. yılında CHP’nin devrimci mirası…

✍ Şaduman Halıcı

🚲 Arabasız yaşam, sıfır emisyon

21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Günü ve 22 Eylül ise Arabasız Yaşam Günü geliyor. Karbon ayak izimizi azaltmak için bireyden belediyelere kadar herkesin harekete geçme zamanı.

✍ Ayça Ceylan

🎶 Sonica ilk kez İstanbul’da

Glasgow’dan doğan ve dünyanın en prestijli ses-görsel sanat festivallerinden biri haline gelen Sonica, 1-4 Ekim’de Babylon’da sanatseverlerle buluşuyor.

✍ Bala Gürcan Madra

🎭 Tiyatro önyargı duvarlarını yıkıyor

Oyuncular Sendikası’nın sosyal etki projesi “Kadınlar, Gölgeler ve Duvarlar” sahnede!

✍ Orhun Atmış

📺 Task: Suçtan çok insan hikâyesi

Brad Ingelsby’nin heyecanla beklenen yeni dizisi, suçun gölgesinde kırılganlıkları anlatıyor.

✍ Başak Bıçak

📱 Ekran artık dikey!

Dikey diziler televizyon alışkanlıklarını kökten değiştiriyor: kısa, hızlı, yakın plan ve cebimizde.

✍ Meryem Parlak

🌾 Anadolu’nun güneş iksiri

Klorofil mucizesiyle buğday çimi suyu tozu sofralara dönüyor. Anadolu toprağından gelen bu kadim besin, enerjiyi ve bereketi bir araya getiriyor.

✍ Alican Elkorek

🌿 Çatalhöyük ve doğal çevresi

9 bin yıl önce Konya Ovası’nda yaşam, su yolları, bataklıklar ve verimli toprakların sunduğu zengin kaynaklarla şekillendi.

✍ Doğa Taşlardan

🗺 Kültür Rotası…                                                                                                                                     

✍ Berrin Karadeniz

İlgili Konular: #Cumhuriyet Pazar