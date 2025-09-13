Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Keyifli söyleşiler ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1849. sayısıyla karşınızda...
🎶 Kafamız yerinde değil
Milyonlara ulaşan hitleriyle dijital platformlarda yükselen İkilem, yeni şarkıları “Kafam Yerinde Değil” ile hepimizin ruh halini özetliyor.
✍ Deniz Ülkütekin
⚖️ Kanunlar kimin için?
Kanunlar yönetenler için mi vardır yoksa insanlar için mi? Adalet ve vicdan terazisini yeniden düşünmek için...
✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen
🌹 102 yıllık ışık
Mahmut Esat Bozkurt’un sözleriyle 102. yılında CHP’nin devrimci mirası…
✍ Şaduman Halıcı
🚲 Arabasız yaşam, sıfır emisyon
21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Günü ve 22 Eylül ise Arabasız Yaşam Günü geliyor. Karbon ayak izimizi azaltmak için bireyden belediyelere kadar herkesin harekete geçme zamanı.
✍ Ayça Ceylan
🎶 Sonica ilk kez İstanbul’da
Glasgow’dan doğan ve dünyanın en prestijli ses-görsel sanat festivallerinden biri haline gelen Sonica, 1-4 Ekim’de Babylon’da sanatseverlerle buluşuyor.
✍ Bala Gürcan Madra
🎭 Tiyatro önyargı duvarlarını yıkıyor
Oyuncular Sendikası’nın sosyal etki projesi “Kadınlar, Gölgeler ve Duvarlar” sahnede!
✍ Orhun Atmış
📺 Task: Suçtan çok insan hikâyesi
Brad Ingelsby’nin heyecanla beklenen yeni dizisi, suçun gölgesinde kırılganlıkları anlatıyor.
✍ Başak Bıçak
📱 Ekran artık dikey!
Dikey diziler televizyon alışkanlıklarını kökten değiştiriyor: kısa, hızlı, yakın plan ve cebimizde.
✍ Meryem Parlak
🌾 Anadolu’nun güneş iksiri
Klorofil mucizesiyle buğday çimi suyu tozu sofralara dönüyor. Anadolu toprağından gelen bu kadim besin, enerjiyi ve bereketi bir araya getiriyor.
✍ Alican Elkorek
🌿 Çatalhöyük ve doğal çevresi
9 bin yıl önce Konya Ovası’nda yaşam, su yolları, bataklıklar ve verimli toprakların sunduğu zengin kaynaklarla şekillendi.
✍ Doğa Taşlardan
🗺 Kültür Rotası…
✍ Berrin Karadeniz
