Tom Barrack’ın ‘ulus devlet’ sözlerine İYİ Parti’den tepki: ‘Burası dedesinin yaşadığı Osmanlı İmparatorluğu değil’

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, geçtiğimiz günlerde Yunanistan medyasına verdiği demeçte, “Baharat Yolu ve İpek Yolu, Doğu'yu Batı'ya üç veya dört farklı güzergahta bağlıyordu. Ve bu refah yolu boyunca medeniyetlerin harmanlanması gerçekleşmişti. Tekrar olabilir, ancak 1919'dan beri ulus devletler tarafından engelleniyoruz. Her ülkenin, her devletin farklı bir yönetim biçimi tarafından yönetilmesi fikri pek işe yaramadı (…) Bu siyasi müdahaleden nasıl kurtulacaksınız? Refahla siyasi müdahaleden kurtulursunuz” ifadelerini kullanmıştı. Ulus devlet çerçevesini eleştiren bu sözlere Türkiye’den pek çok kesimden tepki geldi.

‘İKTİDARIN DİRENME GÜCÜ YOK’

Cumhuriyet’e konuşan İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Erozan, “Burası Türkiye Cumhuriyeti, Barrack’ın dedesinin yaşadığı Osmanlı İmparatorluğu değil. Burada bizi, İYİ Parti’yi rahatsız eden, iktidar öyle büyük zafiyetler içinde ki direnme gücü yok. Başta ekonomik ve yönetimsel zafiyetler olmak üzere devleti idare etme vasfını yitirmiş vaziyette. Yani, neredeyse herkese ‘evet’ demek durumunda. Bunu da, ‘Benden daha iyisini mi bulacaksınız kardeşim’ diyerek dışarı pazarlıyor. Ve bu, iktidarı başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere pek çok ülke açısından kaçırılmaması gereken bir fırsata dönüştürüyor” sözlerini kullandı.

‘İSTENMEYEN KİŞİ İLAN EDİLMELİYDİ’

Aynı zamanda Emekli Büyükelçi olan Erozan, “Barrack’ın söylemine karşı Dışişleri ne yapmalı” sorusuna, “Çoktan uyarılmış olması gerekirdi. Ve uyarılara rağmen söylemlerine devam ettiği takdirde ‘Sana 24 saat süre, bavulunu topla, git’ denmeliydi. Bugüne kadarki açıklamalarıyla çoktan persona non grata (istenmeyen kişi) ilan edilmeliydi” yanıtını verdi.