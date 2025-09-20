Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Keyifli söyleşiler ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1850. sayısıyla karşınızda.
🍴 Mutfakta özgünlük ve özgürlük
Bengi Kurtcebe için mutfak hafıza ve özgürlük alanı. “Az efor, çok tat” mottosuyla hazırladığı tarifler, hem yerel üreticiyi destekliyor hem de sofralara doğallık katıyor.
✍ Burçak Şener
🎤 Asi bir süper yıldız
Ticari platformlara alternatif duruşuyla ve sahnedeki enerjisiyle dikkat çeken Amerikalı müzisyen Caroline Rose İstanbul konseri öncesinde müzik yolculuğunu anlattı.
✍ Deniz Ülkütekin
⚖️ Kazan-kazan yetmez
“Kazan-kazan” anlayışı çoğu kez üçüncü tarafların kaybı pahasına işliyor. “Kazan-kazan-kazandır” ilkesi ise tüm toplumun yararına işleyebilir.
✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen
🌊 Denizlerin ritmi bozuldu
Panama Körfezi’nde 40 yıldır işleyen soğuk su yükselmesi bu yıl ilk kez durdu. İklim krizinin bu çarpıcı etkisi zincirleme sonuçlar doğurabilir.
✍ Ayça Ceylan
🎭 Türk operasının dönüm noktası
1941’de Ankara Halkevi’nde sahnelenen Tosca, yalnızca bir opera değil; Atatürk’ün Sofya yıllarından taşıdığı anıların ve Türk operasının doğuşunun simgesi oldu.
✍ Tolga Aydoğan
Antik kentten ‘sakin şehre’
📍 Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi Derneği, kentin turizm rotalarında daha çok yer alması için çalışıyor
✍ Orhun Atmış
🎬 Huysuz kahraman finale koşuyor
Netflix’in rekor kıran dizisi “Wednesday”in ikinci sezonunun ikinci kısmında kahramanımız ölüm tehditleri, aile sırları ve dostluk bağlarıyla yüzleşiyor.
✍ Başak Bıçak
🎶 ‘Hibrit bir tarzım var’
Farklı türlerden beslenerek üretim yapan Berkay Altunyay, bağımsız kayıtlarla başladığı yolculuğunu yeni teklisi “Yakamazsın” ile sürdürüyor.
✍ Melodi Yapıcı
📚 Ahlakı yeniden düşünmek
Bergson’un kapalı toplum–açık toplum ayrımı, bugün yaşadığımız ahlaki çöküşü anlamak için de yol gösteriyor.
✍ Ayşe Acar
🙂 Yüzümüzün sessiz dili
Nötr bir ifade bile kişiliğimizin ipuçlarını taşıyor. Araştırmalar, içe ve dışa dönüklüğün yüz hatlarımıza yansıdığını gösteriyor.
✍ Ömür Tanyel
🗺 Kültür Rotası…
✍ Berrin Karadeniz
