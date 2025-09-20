Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.09.2025 11:43:00
Haber Merkezi
Renkli içerikleri, dolu dolu yazılarıyla Cumhuriyet Pazar gün boyu elinizden düşmeyecek. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar...

Keyifli söyleşiler ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1850. sayısıyla karşınızda.

🍴 Mutfakta özgünlük ve özgürlük

Bengi Kurtcebe için mutfak hafıza ve özgürlük alanı. “Az efor, çok tat” mottosuyla hazırladığı tarifler, hem yerel üreticiyi destekliyor hem de sofralara doğallık katıyor.

✍ Burçak Şener

🎤 Asi bir süper yıldız

Ticari platformlara alternatif duruşuyla ve sahnedeki enerjisiyle dikkat çeken Amerikalı müzisyen Caroline Rose İstanbul konseri öncesinde müzik yolculuğunu anlattı.

✍ Deniz Ülkütekin

⚖️ Kazan-kazan yetmez

“Kazan-kazan” anlayışı çoğu kez üçüncü tarafların kaybı pahasına işliyor. “Kazan-kazan-kazandır” ilkesi ise tüm toplumun yararına işleyebilir.

✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen

🌊 Denizlerin ritmi bozuldu

Panama Körfezi’nde 40 yıldır işleyen soğuk su yükselmesi bu yıl ilk kez durdu. İklim krizinin bu çarpıcı etkisi zincirleme sonuçlar doğurabilir.

✍ Ayça Ceylan

🎭 Türk operasının dönüm noktası

1941’de Ankara Halkevi’nde sahnelenen Tosca, yalnızca bir opera değil; Atatürk’ün Sofya yıllarından taşıdığı anıların ve Türk operasının doğuşunun simgesi oldu.

✍ Tolga Aydoğan

Antik kentten ‘sakin şehre’

📍 Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi Derneği, kentin turizm rotalarında daha çok yer alması için çalışıyor

✍ Orhun Atmış

🎬 Huysuz kahraman finale koşuyor

Netflix’in rekor kıran dizisi “Wednesday”in ikinci sezonunun ikinci kısmında kahramanımız ölüm tehditleri, aile sırları ve dostluk bağlarıyla yüzleşiyor.

✍ Başak Bıçak

🎶 ‘Hibrit bir tarzım var’

Farklı türlerden beslenerek üretim yapan Berkay Altunyay, bağımsız kayıtlarla başladığı yolculuğunu yeni teklisi “Yakamazsın” ile sürdürüyor.

✍ Melodi Yapıcı

📚 Ahlakı yeniden düşünmek

Bergson’un kapalı toplum–açık toplum ayrımı, bugün yaşadığımız ahlaki çöküşü anlamak için de yol gösteriyor.

✍ Ayşe Acar

🙂 Yüzümüzün sessiz dili

Nötr bir ifade bile kişiliğimizin ipuçlarını taşıyor. Araştırmalar, içe ve dışa dönüklüğün yüz hatlarımıza yansıdığını gösteriyor.

✍ Ömür Tanyel

🗺 Kültür Rotası…                                                                                                                                     

✍ Berrin Karadeniz

