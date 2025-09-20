Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Keyifli söyleşiler ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1850. sayısıyla karşınızda.

🍴 Mutfakta özgünlük ve özgürlük

Bengi Kurtcebe için mutfak hafıza ve özgürlük alanı. “Az efor, çok tat” mottosuyla hazırladığı tarifler, hem yerel üreticiyi destekliyor hem de sofralara doğallık katıyor.

✍ Burçak Şener

🎤 Asi bir süper yıldız

Ticari platformlara alternatif duruşuyla ve sahnedeki enerjisiyle dikkat çeken Amerikalı müzisyen Caroline Rose İstanbul konseri öncesinde müzik yolculuğunu anlattı.

✍ Deniz Ülkütekin

⚖️ Kazan-kazan yetmez

“Kazan-kazan” anlayışı çoğu kez üçüncü tarafların kaybı pahasına işliyor. “Kazan-kazan-kazandır” ilkesi ise tüm toplumun yararına işleyebilir.

✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen

🌊 Denizlerin ritmi bozuldu

Panama Körfezi’nde 40 yıldır işleyen soğuk su yükselmesi bu yıl ilk kez durdu. İklim krizinin bu çarpıcı etkisi zincirleme sonuçlar doğurabilir.

✍ Ayça Ceylan

🎭 Türk operasının dönüm noktası

1941’de Ankara Halkevi’nde sahnelenen Tosca, yalnızca bir opera değil; Atatürk’ün Sofya yıllarından taşıdığı anıların ve Türk operasının doğuşunun simgesi oldu.

✍ Tolga Aydoğan

Antik kentten ‘sakin şehre’

📍 Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi Derneği, kentin turizm rotalarında daha çok yer alması için çalışıyor

✍ Orhun Atmış

🎬 Huysuz kahraman finale koşuyor

Netflix’in rekor kıran dizisi “Wednesday”in ikinci sezonunun ikinci kısmında kahramanımız ölüm tehditleri, aile sırları ve dostluk bağlarıyla yüzleşiyor.

✍ Başak Bıçak

🎶 ‘Hibrit bir tarzım var’

Farklı türlerden beslenerek üretim yapan Berkay Altunyay, bağımsız kayıtlarla başladığı yolculuğunu yeni teklisi “Yakamazsın” ile sürdürüyor.

✍ Melodi Yapıcı

📚 Ahlakı yeniden düşünmek

Bergson’un kapalı toplum–açık toplum ayrımı, bugün yaşadığımız ahlaki çöküşü anlamak için de yol gösteriyor.

✍ Ayşe Acar

🙂 Yüzümüzün sessiz dili

Nötr bir ifade bile kişiliğimizin ipuçlarını taşıyor. Araştırmalar, içe ve dışa dönüklüğün yüz hatlarımıza yansıdığını gösteriyor.

✍ Ömür Tanyel

🗺 Kültür Rotası…

✍ Berrin Karadeniz

