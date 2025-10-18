Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Keyifli söyleşiler ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1854. sayısıyla karşınızda.

🌊 Dalgalarla yükselen umut

Depremin ardından Akdeniz kıyısında doğan Hatay Sörf Merkezi, gençler için bir umut okuluna dönüştü.

✍ Ayça Ceylan

⚖️ Korku, ceza, onur

Korku içgüdüsel, ceza dışsal, onur ise vicdanın sesidir. Ceza davranışı bastırabilir ama yalnız onur, insanı doğru yolda tutar.

✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen

🎤 ‘Değişim görev değil yaşam biçimi’

Müziğinde yeniliği ararken özünden kopmayan Gökhan Türkmen, “Benim için önemli olan samimiyet ve süreklilik” diyor.

✍ Deniz Ülkütekin

☕ Kefen parasını yurduna bağışlayan müftü

Cumhuriyet’in ilk Diyanet İşleri Başkanı Börekçizade Mehmet Rifat Efendi, Milli Mücadele’nin görünmez kahramanlarından biriydi.

✍ Tolga Aydoğan

🎬 Godard’a bir aşk mektubu

Richard Linklater, “Yeni Dalga” filmiyle sinemanın en isyankâr dönemine, Jean-Luc Godard’ın yaratıcı dehasına ve modern sinemanın doğuşuna selam gönderiyor.

✍ Başak Bıçak

🎬 Bir dağ köyünden beyazperdeye

Küçük bir dağ köyünden çıkan Merve Asya Özgür, Pelin Esmer’in ödüllü filmi O da Bir Şey mi? ile sinemanın en parlak çıkışlarından birine imza attı.

✍ Deniz Ülkütekin

🍂 Sonbaharda hem görsel şölen hem de damak tadı

Mevsimin renkleri sofralarda hayat buluyor. Küçük dokunuşlarla hem göze hem damağa hitap eden sonbahar sofraları yaratmanın 7 adımı.

✍ Burçak Şener

🎨 Atıklar sanat eserine dönüşüyor

Deniz Say, ileri dönüşüm yaklaşımıyla kırık porselenleri, kumaş parçalarını ve ambalajları sanatsal bir dile çeviriyor.

✍ Orhun Atmış

🧪 Bilimin komik yüzü

Ig Nobel Ödülleri, bu yıl da “önce güldüren, sonra düşündüren” araştırmalarıyla bilimin neşeli yanını hatırlattı.

✍ Ömür Tanyel

🤫 Susmanın değeri

Gerçek bir diyalog, sözcüklerin değil sessizliklerin arasında kurulur, çünkü bazen en derin anlayış, konuşmak yerine susabilmektir.

✍ Ayşe Acar

🗺 Kültür Rotası…

✍ Berrin Karadeniz

