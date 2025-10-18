Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.10.2025 10:49:00
Haber Merkezi
Renkli içerikleri, dolu dolu yazılarıyla Cumhuriyet Pazar gün boyu elinizden düşmeyecek. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar...

Keyifli söyleşiler ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1854. sayısıyla karşınızda.

🌊 Dalgalarla yükselen umut

Depremin ardından Akdeniz kıyısında doğan Hatay Sörf Merkezi, gençler için bir umut okuluna dönüştü.

✍ Ayça Ceylan

⚖️ Korku, ceza, onur

Korku içgüdüsel, ceza dışsal, onur ise vicdanın sesidir. Ceza davranışı bastırabilir ama yalnız onur, insanı doğru yolda tutar.

✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen

🎤 ‘Değişim görev değil yaşam biçimi’

Müziğinde yeniliği ararken özünden kopmayan Gökhan Türkmen, “Benim için önemli olan samimiyet ve süreklilik” diyor.

✍ Deniz Ülkütekin

☕ Kefen parasını yurduna bağışlayan müftü

Cumhuriyet’in ilk Diyanet İşleri Başkanı Börekçizade Mehmet Rifat Efendi, Milli Mücadele’nin görünmez kahramanlarından biriydi.

✍ Tolga Aydoğan

🎬 Godard’a bir aşk mektubu

Richard Linklater, “Yeni Dalga” filmiyle sinemanın en isyankâr dönemine, Jean-Luc Godard’ın yaratıcı dehasına ve modern sinemanın doğuşuna selam gönderiyor.

✍ Başak Bıçak

🎬 Bir dağ köyünden beyazperdeye

Küçük bir dağ köyünden çıkan Merve Asya Özgür, Pelin Esmer’in ödüllü filmi O da Bir Şey mi? ile sinemanın en parlak çıkışlarından birine imza attı.

✍ Deniz Ülkütekin

🍂 Sonbaharda hem görsel şölen hem de damak tadı

Mevsimin renkleri sofralarda hayat buluyor. Küçük dokunuşlarla hem göze hem damağa hitap eden sonbahar sofraları yaratmanın 7 adımı.

✍ Burçak Şener

🎨 Atıklar sanat eserine dönüşüyor

Deniz Say, ileri dönüşüm yaklaşımıyla kırık porselenleri, kumaş parçalarını ve ambalajları sanatsal bir dile çeviriyor.

✍ Orhun Atmış

🧪 Bilimin komik yüzü

Ig Nobel Ödülleri, bu yıl da “önce güldüren, sonra düşündüren” araştırmalarıyla bilimin neşeli yanını hatırlattı.

✍ Ömür Tanyel

🤫 Susmanın değeri

Gerçek bir diyalog, sözcüklerin değil sessizliklerin arasında kurulur, çünkü bazen en derin anlayış, konuşmak yerine susabilmektir.

✍ Ayşe Acar

🗺 Kültür Rotası…

✍ Berrin Karadeniz

