Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Keyifli söyleşiler ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1859. sayısıyla karşınızda.

🌿 Tansel Öngel: Doğaya kaçmak sanıldığı kadar kolay değil

Küçük sahil kasabası romantizminin ötesine geçen Ben Leman’da Güney’e hayat veren Tansel Öngel doğayla bağını sadece sözle değil, üretimden ata tohumuna uzanan gerçek bir emekle kuruyor.

✍ Deniz Ülkütekin

🌀 Ezilmişin itaati

“Ezilmişin itaati” kavramı, gücü tartışmasız kabul eden zihniyeti tarihten, psikolojiden örneklerle açıklıyor. Stockholm sendromundan mandacılık tartışmalarına uzanan analiz, özgür iradenin değerini yeniden hatırlatıyor.

✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen

🥀 Toprağını kaybeden geleceğini kaybeder

Her saniye 42 kamyon dolusu verimli toprağın yok olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Erozyon bu hızla devam ederse, 2050’de topraklarımızın yüzde 90’ı bozulmuş olacak.

✍ Ayça Ceylan

🏺 Yeni ufukların müzesi

Gize’nin piramitleriyle aynı eksene yerleşen Büyük Mısır Müzesi, 20 yıllık bir bekleyişin sonunda kapılarını açtı.

✍ Bala Gürcan Madra

🕹️ FM26: Efsanenin en tartışmalı yılı

Bir kuşağın büyüme hikâyesinin parçası olan Football Manager serisi bu yıl bir kırılma noktasında. Yeni arayüz ve optimizasyon sorunları FM26’yı serinin en tartışmalı oyunu haline getiriyor.

✍ Orhun Atmış

⚡ Yalnız yaratıklar ve yalnız yaratıcıları: Frankenstein

Guillermo del Toro’nun yeni Frankenstein yorumu, Mary Shelley’nin klasik eserini yalnızca bir “yaratık” hikâyesi olmaktan çıkarıp bir varoluş sorgusuna dönüştürüyor.

✍ Başak Bıçak

🦌 Masalın kalbi, korkunun siyaseti

Mine Söğüt, yeni kitabı Ormandaki Kalpsiz Ceylan’da masal dilini bugünün iktidar, korku ve hafıza tartışmalarıyla buluşturuyor.

✍ Güven Baykan

🧭 Arkeolojinin yükü

Arkeoloji yalnız kazı alanında değil, üniversite koridorlarında, kavramların ve tartışmaların arasında da şekillenen bir disiplin.

✍ Doğa Taşlardan

🗺 Kültür Rotası…

✍ Berrin Karadeniz

