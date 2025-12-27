Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

🎆 Atatürk’ün son yılbaşı gecesi

1938’e girerken hastalığı nedeniyle Çankaya Köşkü’nde, hüzünlü ama anlamlı bir gece geçirir. O gece, hem yakın çevresine hem de geleceğe sessiz bir veda gibidir.

✍ Tolga Aydoğan

🎶 Türkülerin çağrısı

Buray, çocukluğundan belleğine kazınan türkülerle kurduğu bağı “Seyir” projesiyle yeniden yorumluyor.

✍ Deniz Ülkütekin

✨ Yeni yıl ne getirecek?

Yeni yıldan “bolluk, bereket, barış” beklemek mi; yoksa bunlar için harekete geçmek mi? 2026’nın asıl meselesi beklenti değil, eylem diyenler için güçlü bir hatırlatma.

✍ Üstün Dökmen

🌍 Bir yılın ardından: Doğanın dersleri

2025, iklim krizinin soyut bir başlık olmaktan çıkıp gündelik hayatın parçasına dönüştüğü bir yıl oldu.

✍ Ayça Ceylan

🎄 Çocukla yılbaşı geçirme rehberi

Oyunlar, filmler ve küçük ritüellerle yeni yılı hem eğlenceli hem de bağ kurarak karşılamak mümkün.

✍ Ömür Kurt

🍽️ Yılbaşında evde restoran hissi

Küçük dokunuşlarla geceyi yormayan, akışı olan ve ev sahibini masada tutan bir sofra mümkün.

✍ Burçak Şener

🎬 Yılsonu karnesi: 2025’in en iyi filmleri

Aşk mektuplarından politik yüzleşmelere, gotik korkudan yas anlatılarına uzanan güçlü bir seçki.

✍ Başak Bıçak

🏛️ Tarihin ilk filozofu: Didimli Thales

Felsefenin mitostan akla, gizemden sorgulamaya geçişi Thales’le başlar. Bu yüzden onu tarihin ilk filozofu olarak anıyoruz.

✍ Ayşe Acar

🌊 Issız adaların sesi

Darwin’in ilham aldığı adalarda, insan doğasının karanlık yüzünü açığa çıkaran gerçek bir hikâye…

✍ Ömür Tanyel

🗺 Kültür Rotası…

✍ Berrin Karadeniz

