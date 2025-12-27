Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

🎆 Atatürk’ün son yılbaşı gecesi
1938’e girerken hastalığı nedeniyle Çankaya Köşkü’nde, hüzünlü ama anlamlı bir gece geçirir. O gece, hem yakın çevresine hem de geleceğe sessiz bir veda gibidir.
✍ Tolga Aydoğan
🎶 Türkülerin çağrısı
Buray, çocukluğundan belleğine kazınan türkülerle kurduğu bağı “Seyir” projesiyle yeniden yorumluyor.
✍ Deniz Ülkütekin
✨ Yeni yıl ne getirecek?
Yeni yıldan “bolluk, bereket, barış” beklemek mi; yoksa bunlar için harekete geçmek mi? 2026’nın asıl meselesi beklenti değil, eylem diyenler için güçlü bir hatırlatma.
✍ Üstün Dökmen
🌍 Bir yılın ardından: Doğanın dersleri
2025, iklim krizinin soyut bir başlık olmaktan çıkıp gündelik hayatın parçasına dönüştüğü bir yıl oldu.
✍ Ayça Ceylan
🎄 Çocukla yılbaşı geçirme rehberi
Oyunlar, filmler ve küçük ritüellerle yeni yılı hem eğlenceli hem de bağ kurarak karşılamak mümkün.
✍ Ömür Kurt
🍽️ Yılbaşında evde restoran hissi
Küçük dokunuşlarla geceyi yormayan, akışı olan ve ev sahibini masada tutan bir sofra mümkün.
✍ Burçak Şener
🎬 Yılsonu karnesi: 2025’in en iyi filmleri
Aşk mektuplarından politik yüzleşmelere, gotik korkudan yas anlatılarına uzanan güçlü bir seçki.
✍ Başak Bıçak
🏛️ Tarihin ilk filozofu: Didimli Thales
Felsefenin mitostan akla, gizemden sorgulamaya geçişi Thales’le başlar. Bu yüzden onu tarihin ilk filozofu olarak anıyoruz.
✍ Ayşe Acar
🌊 Issız adaların sesi
Darwin’in ilham aldığı adalarda, insan doğasının karanlık yüzünü açığa çıkaran gerçek bir hikâye…
✍ Ömür Tanyel
🗺 Kültür Rotası…
✍ Berrin Karadeniz
📬 Gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte istemeyi unutmayın!