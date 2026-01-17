Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

🎭 ‘Kaçmak değil savunmak gerek’

Cem Uslu, “Başka Hayat” oyununda kentten kaçma arzusunu tersyüz ederken yapay zekâ çağında sanatın neden hâlâ insani bir direniş alanı olduğunu anlatıyor.

✍ Deniz Ülkütekin

🧠 Bezdirinin formülü

Bezdiri yalnızca işyerlerinde yaşanan bireysel bir taciz biçimi değil; edebiyattan dünya siyasetine uzanan sistematik bir formül.

✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen

🌍 Teknolojinin gezegene etkileri: Olumlu mu olumsuz mu?

Dijital dünyanın görünmez ekolojik ayak izi, teknolojinin doğayla kurduğu ilişkinin artık ertelenemez bir mesele olduğunu ortaya koyuyor.

✍ Ayça Ceylan

🧒 Çocukların sosyal medya raporu

Yasaklar çocukları korumuyor; aksine onları daha görünmez ve denetimsiz alanlara itiyor.

✍ Ömür Kurt

🐉 Westeros’un gölgelerinde yaşayanlar

A Knight of the Seven Kingdoms, ejderhaların ve hanedanların gölgesinde kalan “sıradan” insanların dünyasını anlatıyor.

✍ Başak Bıçak

🎬 ‘Film çekmekten başka bir şey düşünmedim’

Genç yönetmen Gizem İbak, çocuklukta vizörden bakarak başlayan sinema tutkusunu ve ödüllü kısa filmi Eudaimonia’nın arkasındaki duygusal yolculuğu anlatıyor.

✍ Orhun Atmış

🎨 Dijital rönesans

Yapay zekânın yükselişi sanatı bitirmekten çok, onu yeni bir eşiğe taşıyor; fotoğrafın ve Sanayi Devrimi’nin yarattığı kırılmalar gibi bugün de sanatçı insan deneyiminin derinliğine geri dönüyor.

✍ Bala Gürcan Madra

🎨 Denize bakan fırça

Asker ressam geleneğinden gelen Diyarbakırlı Tahsin denizi yalnızca bir manzara değil, disiplinle eğitilmiş bir bakış alanı olarak kuruyordu.

✍ Güven Baykan

🐾 Sarının Köşesi

✍ Pınar Aksu

🗺 Kültür Rotası…

✍ Berrin Karadeniz

