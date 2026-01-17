Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

🎭 ‘Kaçmak değil savunmak gerek’
Cem Uslu, “Başka Hayat” oyununda kentten kaçma arzusunu tersyüz ederken yapay zekâ çağında sanatın neden hâlâ insani bir direniş alanı olduğunu anlatıyor.
✍ Deniz Ülkütekin
🧠 Bezdirinin formülü
Bezdiri yalnızca işyerlerinde yaşanan bireysel bir taciz biçimi değil; edebiyattan dünya siyasetine uzanan sistematik bir formül.
✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen
🌍 Teknolojinin gezegene etkileri: Olumlu mu olumsuz mu?
Dijital dünyanın görünmez ekolojik ayak izi, teknolojinin doğayla kurduğu ilişkinin artık ertelenemez bir mesele olduğunu ortaya koyuyor.
✍ Ayça Ceylan
🧒 Çocukların sosyal medya raporu
Yasaklar çocukları korumuyor; aksine onları daha görünmez ve denetimsiz alanlara itiyor.
✍ Ömür Kurt
🐉 Westeros’un gölgelerinde yaşayanlar
A Knight of the Seven Kingdoms, ejderhaların ve hanedanların gölgesinde kalan “sıradan” insanların dünyasını anlatıyor.
✍ Başak Bıçak
🎬 ‘Film çekmekten başka bir şey düşünmedim’
Genç yönetmen Gizem İbak, çocuklukta vizörden bakarak başlayan sinema tutkusunu ve ödüllü kısa filmi Eudaimonia’nın arkasındaki duygusal yolculuğu anlatıyor.
✍ Orhun Atmış
🎨 Dijital rönesans
Yapay zekânın yükselişi sanatı bitirmekten çok, onu yeni bir eşiğe taşıyor; fotoğrafın ve Sanayi Devrimi’nin yarattığı kırılmalar gibi bugün de sanatçı insan deneyiminin derinliğine geri dönüyor.
✍ Bala Gürcan Madra
🎨 Denize bakan fırça
Asker ressam geleneğinden gelen Diyarbakırlı Tahsin denizi yalnızca bir manzara değil, disiplinle eğitilmiş bir bakış alanı olarak kuruyordu.
✍ Güven Baykan
🐾 Sarının Köşesi
✍ Pınar Aksu
🗺 Kültür Rotası…
✍ Berrin Karadeniz
