Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

🎭 “Hiçbir hayal kendiliğinden gelişmez”
Mert Ramazan Demir, oyunculuğu “anda kalma” ve kolektif üretim üzerinden tanımlarken hayallerin emek ve doğru karşılaşmalarla gerçeğe dönüştüğünü anlatıyor.
✍ Deniz Ülkütekin
⚖️ Zorbalığın görünmeyen yüzü
Zorbalığın yalnızca bireysel değil; aileden devlete kadar uzanan göreceli bir güç ilişkisi olduğunu ortaya koyan çarpıcı bir analiz.
✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen
🌷 Lale yalnızca bir çiçek değil
İstanbul’un baharını renklendiren laleler, doğanın ritmini ve geçmişten bugüne uzanan kültürel belleği hatırlatan güçlü bir simgeye dönüşüyor.
✍ Ayça Ceylan
🎥 Erküre’yi anlamak mümkün mü?
Dijital çağın kadın düşmanı akımlarını mercek altına alan “Erküre’nin Merkezine Yolculuk”, sosyal medyanın kurduğu gerçekliğin ne kadar kontrolsüz olduğunu gözler önüne seriyor.
✍ Başak Bıçak
🧒 Çocukları kaygıdan korumak mümkün
Savaş haberlerinin çocuklar üzerindeki etkileri, ebeveynlerin güven verici tutumuyla önlenebilir.
✍ Ömür Kurt
🏛️ Savaşın görünmeyen kaybı: Kültür
Ortadoğu’daki çatışmalar yalnızca kentleri değil, sanatın dolaşımını ve insanlığın ortak mirasını da yok ediyor.
✍ Bala Gürcan Madra
🧠 Gerçekliğe dönüş: Bedende kalmak
Hareket ve doğa aracılığıyla dijital tükenmişlikle boğuşan zihni ve sinir sistemini yeniden dengelemek mümkün.
✍ Alara Baykent
🏗️ Mimarlıkta koruma: Geçmişle bugünün diyaloğu
Rem Koolhaas ve OMA’nın projeleri, tarihi yapıları silmeden dönüştürmenin mümkün olduğunu gösteriyor.
✍ Özlem Yalım
📚 Bir kuşağın ilk cümlesi
Cin Ali Müzesi, bir karakterden çok daha fazlasını, eğitim hafızasını ve okuma serüveninin toplumsal anlamını hatırlatıyor.
✍ Güven Baykan
🎯 Yeteneğin üçüncü adımı
Meraktan profesyonelliğe uzanan yolculukta, bilinçli pratik ve doğru rehberlik yeteneği ustalığa dönüştürür.
✍ Mehmet Ali Tombalak
🐾 Sarı’nın Köşesi
26 kedi ve 3 köpekle paylaşılan bir çalışma ortamı.
✍ Pınar Aksu
🗺 Kültür Rotası…
✍ Berrin Karadeniz
