Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

🏺 Kültür ayakta tutar
Edebiyat, müzik ve sinema… Bir ülkenin hafızasını ve direncini belirleyen bu üçlü, İran’ın yüzyıllardır ayakta kalmasının da anahtarı.
✍️ Prof. Dr. Üstün Dökmen
🎼 Müziğin peşinde bir aktivist
Klasik müzik ve cazı alışılmış mekânların dışına taşıyan Hakan Erdoğan, konseri yalnızca bir etkinlik değil, mekânla birlikte kurulan bir deneyim olarak tanımlıyor.
✍️ Orhun Atmış
📚 Çocuk edebiyatı öcü değil
Çocuk kitaplarını birkaç cümle üzerinden yargılamak, asıl meseleyi gözden kaçırıyor. Yasaklamak yerine birlikte okumak ve konuşmak, çocukların hem eleştirel düşünmesini hem de duygusal gelişimini güçlendiriyor.
✍️ Ömür Kurt
🎭 Utancın estetiği veya Cassie’ye ne oldu?
“Euphoria” yeni sezonunda gençlik anlatısından uzaklaşıp karakterleri birer “seyir nesnesine” dönüştürüyor.
✍️ Deniz Ülkütekin
🌙 Kadınların kişisel güvenlik yükü
Gece eve dönerken kurulan küçük stratejiler, aslında kentte eşit dağılmayan bir özgürlüğün işareti.
✍️ Dilşad Çelebi
🌡️ İklim değişikliği dili değiştiriyor
Japonya’nın 40 derece üstü günler için geliştirdiği “kokushobi” kavramı, yeni bir iklim çağının dilini işaret ediyor.
✍️ Ayça Ceylan
🖼️ Bir tablonun taşıdığı hayat
Klimt’in fırçasından çıkan bir portre, yalnızca estetik bir nesne değil; savaşın, kimliğin ve hayatta kalma mücadelesinin sessiz tanığı.
✍️ Ömür Tanyel
💞 Sevginin gerekliliği
Sevgi, yalnızca bir duygu değil; beden ile ruh, özgürlük ile zorunluluk arasındaki ayrımı onaran bir karşılaşma biçimi.
✍️ Ayşe Acar
🎨 Venedik’te bir İstanbul manzarası
Burcu Ünlü’nün İstanbul’un katmanlı hafızasını odağına alan eserleri, Venedik Bienali paralelinde izleyiciyle buluşuyor.
✍️ Orhun Atmış
👊 Zorbalar nasıl yaratılır?
Toksik erkeklik, şiddet ve bağımlı ilişkiler… “Half Man”, bir zorbanın nasıl doğduğunu ve nasıl yeni zorbalar yarattığını çarpıcı bir hikâyeyle anlatıyor.
✍️ Başak Bıçak
🗺️ Kültür Rotası…
✍️ Berrin Karadeniz
📬 Gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte istemeyi unutmayın!