Cem Küçük itiraf etti... 'Abdulkadir Selvi’ye söylüyorlardı, o da yazıyordu'

2.05.2026 09:41:00
Cem Küçük, iktidarın gündem belirlemek için sipariş haber yaptırdığını itiraf etti. Abdulkadir Selvi’nin kulis yazılarının 'sipariş üzerine' yazıldığını söyleyen Küçük, "Selvi'ye söylüyorlardı, yazıyordu ve hiçbir şey çıkmıyordu. Ben bunu bir deştim meğer böyle isteniyormuş. Tartışılması isteniyormuş" dedi.

İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, yine hükümet yanlısı tavrıyla tanınan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi ile ilgili çarpıcı bir itiraflarda bulundu.

"SELVİ'YE SÖYLÜYORLARDI, YAZIYORDU VE HİÇBİR ŞEY ÇIKMIYORDU"

Küçük, canlı yayında iktidarın 'sipariş haber yaptırdığını' söyleyerek, Selvi'yi şu sözlerle işaret etti:

"Abdulkadir Abi benim arkadaşım, bazen yazıyor biz de tartışıyoruz. Ben bakanlar kurulu ile ilgili bir şeyler söyleyeyim. Abdulkadir Selvi'ye söylüyorlardı, yazıyordu ve hiçbir şey çıkmıyordu. Ben bunu bir deştim meğer böyle isteniyormuş. Tartışılması isteniyormuş."

DEM Parti'den Abdulkadir Selvi'nin o yazısına yanıt: 'Tam tersine sürece zarar veriyor’ İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin yazısına cevap veren DEM Parti’nin yaptığı açıklamada “Eleştirel gazetecilik ile temelsiz ithamlarda bulunmak arasında ciddi fark vardır. Sıklıkla DEM Partilileri hedef gösteren Selvi’nin bu tutumu umarız son olur. Zira bu yaklaşım sürecin ilerlemesine katkı sunmak yerine, tam tersine ona zarar vermektedir” ifadeleri kullanıldı.
Abdulkadir Selvi, Balbay'ın 'Hakan Fidan' kulisinden rahatsız: 'AK Parti’nin içine fitne sokmaya çalışıyorlar' AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, TİP'li milletvekili Ahmet Şık'la birlikte gazetemiz yazarı Mustafa Balbay'ı hedef aldı. Selvi, iki isim için "Mehmet Akif Ersoy’a yönelik operasyon üzerinden AK Parti’nin içine fitne sokmaya çalışıyorlar" dedi.
CHP'li Emir'den Abdülkadir Selvi'nin iddiasına tepki CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, iktidara yakınlığıyla bilinen köşe yazarı Abdülkadir Selvi'nin 'CHP'nin İmralı'ya gidiş için oylama yapılmasını istemediği' yönündeki iddiasına yanıt verdi.