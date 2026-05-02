Cem Küçük itiraf etti... 'Abdulkadir Selvi’ye söylüyorlardı, o da yazıyordu'

İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, yine hükümet yanlısı tavrıyla tanınan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi ile ilgili çarpıcı bir itiraflarda bulundu.

"SELVİ'YE SÖYLÜYORLARDI, YAZIYORDU VE HİÇBİR ŞEY ÇIKMIYORDU"

Küçük, canlı yayında iktidarın 'sipariş haber yaptırdığını' söyleyerek, Selvi'yi şu sözlerle işaret etti:

"Abdulkadir Abi benim arkadaşım, bazen yazıyor biz de tartışıyoruz. Ben bakanlar kurulu ile ilgili bir şeyler söyleyeyim. Abdulkadir Selvi'ye söylüyorlardı, yazıyordu ve hiçbir şey çıkmıyordu. Ben bunu bir deştim meğer böyle isteniyormuş. Tartışılması isteniyormuş."