Cumhuriyet Pazar, pazarınıza renk katmaya geliyor…

Renkli içerikleri, dolu dolu yazılarıyla Cumhuriyet Pazar gün boyu elinizden düşmeyecek. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar...

Cumhuriyet Pazar, pazarınıza renk katmaya geliyor…
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.11.2024 - 11:25

Cumhuriyet Pazar dopdolu içeriklerle yine karşınızda…

  •  Bu yıl başında geçirdiği rahatsızlıktan sonra sahnelere cinsiyet eşitsizliğini anlatan oyunuyla geri dönen Berna Laçin’le Orhun Atmış konuştu..
  •  Cimrilik, istismar ve israf… Dünya çapında düş kırıklığı yaratan COP29 iklim zirvesini Ayça Ceylan değerlendirdi.
  •  Toplumda yalanın kanıksanmasını önlemekte ebeceynlerin görevi… Prof. Dr. Üstün Dökmen yazdı.
  •  Spotify’ın “Radar Türkiye geleceğin sesleri” listesine giren TUANA ile Deniz Ülkütekin konuştu.
  •  Dilşad Çelebi, dünya çapında takip edilen “Ballerinafarm” isimli ev kadınlığını yücelten sosyal medya hesabının kendisinde yarattığı sorgulamaları kaleme aldı.
  •  Başıyla, sonuyla gündem olan “The Penguin”i Başak Bıçak izledi ve yazdı.
  •  Herkesin sevgili çikolata. Son olarak Dubai sürümüyle gündeme gelen lezzetin tarihini Burçak Şener’den okuyun.
  •  “Şanson”un en önemli temsilcilerinden Charles Aznavour Zorlu PSM’de anılıyor. Ayrıntılarını Orhun Atmış kaleme aldı.
  •  Goebbels’in fikir babası Edward Bernays’ı Ömür Tanyel yazdı.
  •  Mutlu bağırsak, mutlu insan… Alican Elkorek’in kaleminden.
  •  Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…

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