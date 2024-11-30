Cumhuriyet Pazar, pazarınıza renk katmaya geliyor…
Renkli içerikleri, dolu dolu yazılarıyla Cumhuriyet Pazar gün boyu elinizden düşmeyecek. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar...
Cumhuriyet Pazar dopdolu içeriklerle yine karşınızda…
- Bu yıl başında geçirdiği rahatsızlıktan sonra sahnelere cinsiyet eşitsizliğini anlatan oyunuyla geri dönen Berna Laçin’le Orhun Atmış konuştu..
- Cimrilik, istismar ve israf… Dünya çapında düş kırıklığı yaratan COP29 iklim zirvesini Ayça Ceylan değerlendirdi.
- Toplumda yalanın kanıksanmasını önlemekte ebeceynlerin görevi… Prof. Dr. Üstün Dökmen yazdı.
- Spotify’ın “Radar Türkiye geleceğin sesleri” listesine giren TUANA ile Deniz Ülkütekin konuştu.
- Dilşad Çelebi, dünya çapında takip edilen “Ballerinafarm” isimli ev kadınlığını yücelten sosyal medya hesabının kendisinde yarattığı sorgulamaları kaleme aldı.
- Başıyla, sonuyla gündem olan “The Penguin”i Başak Bıçak izledi ve yazdı.
- Herkesin sevgili çikolata. Son olarak Dubai sürümüyle gündeme gelen lezzetin tarihini Burçak Şener’den okuyun.
- “Şanson”un en önemli temsilcilerinden Charles Aznavour Zorlu PSM’de anılıyor. Ayrıntılarını Orhun Atmış kaleme aldı.
- Goebbels’in fikir babası Edward Bernays’ı Ömür Tanyel yazdı.
- Mutlu bağırsak, mutlu insan… Alican Elkorek’in kaleminden.
- Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…
Gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte istemeyi unutmayın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ebru Baki'nin yeni adresi belli oldu
- Özgür Özel'e jet soruşturma!
- Son ankette çarpıcı sonuç
- 'Hayatım 5 kuruş getirmeyecek 3 yatırımla geçiyor'
- Aşırı cimri olan 4 erkek burcu
- Ünlü peynir markasının içinden çıkanlar şoke etti
- 'Siyonistler limanlarımızda!'
- Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi belli oldu
- 'Akın Gürlek' soruşturmasına ilk tepki
- Avrupa Ligi'nde tek Türk takımı için 'kesin' denildi!