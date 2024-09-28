Cumhuriyet Pazar yine dopdolu…
Renkli içerikleri, dolu dolu yazılarıyla Cumhuriyet Pazar gün boyu elinizden düşmeyecek. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar.
Cumhuriyet Pazar yerkürenin nabzını tutan içerikleriyle sizleri bekliyor. İşte sayfalarımızdan yansıyanlar…
•? ?Dünyaca ünlü oyuncu Colin Farrell çok ses getiren karakteri Penguen'i nasıl yaşama geçirdiğini başak Bıçak'a anlattı.
•? ?Genç oyuncu Eylül Tumbar kendisini mesleğinde başarıya götüren ilkelerini Orhun Atmış ile paylaştı.
•? ?Dilinizden dökülenler kimi zaman en kötü düşüncelerinizi ele verir… Prof. Dr. Üstün Dökmen yazdı.
•? ?Ayça Ceylan, Sorumlu Restoran Hareketi'nden Elif Üngör'e sordu: Açık büfe restoranlar yemek ısrafını tetikliyor mu?
•? ?Geleceğe karma gerçeklikle olumlu bir bakış, dünya liderlerini podyumda buluşturan defile... Bala Gürcan Madra'nın kaleminden.
•? ?Dilin söyleyemediğini sanat betimler mi? Ömür Tanyel'den geçmişten günümüze sanat terapisi.
•? ?Gelenekten geleceğe Türk kahvesi. Yeni aromalar ve tarifleri, güncel sunumları Burçak Şener inceledi.
•? ?Ayşe Acar'dan antik çağların gizemli bilimi simya.
•? ?Yükselen öğrenem akımı büyüme zihniyeti nasıl uygulanır? Alican Elkorek yanıtlıyor.
•? ?Berrin Karadeniz'le Kültür Rotası.
•? ?Gazeteniz Cumhuriyet'le birlikte istemeyi unutmayın.
En Çok Okunan Haberler
-
- İsrailli şirket ve Azerbaycan arasında flaş anlaşma!
- Türk heyeti salonu terk ettti!
- Duman dedektörünün içinde buldu, 100 milyon TL kazandı!
- Emekli aylıklarında kesinti mi yapılacak?
- 'Yakın o evi' diye bağıran kişiye hapis cezası
- Her gün yaklaşık 230 bin TL püskürtüyor!
- 'Herkes bilsin, ateşle oynamaktır'
- Namaz kılanların sayısında dikkat çeken değişim...
- Başkent'in orta yeri... Öğrenciyi bu hale getirdiler!
- 30 dakikalık işlemle 17 yıllık hastalığından kurtuldu