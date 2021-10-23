Cumhuriyet Pazar zengin içeriğiyle yarın sizlerle!

23 Ekim 2021 Cumartesi, 14:46

Yeni yayına giren dizisi “Hamlet”te, Hamlet rolüne hayat veren Elit İşcan, Emrah Kolukısa’nın sorularını yanıtladı. Rolü oynarken zaman zaman zorlandığını, panik olduğunu söyleyen İşcan, “Hamlet bugüne kadar dış görünüşümün bu kadar değiştiği ilk proje oldu. Kendimi bambaşka görmek de çok hoşuma gitti” diyor.

Gül Sunal, her yönüyle Kemal Sunal’ı anlattığı “Kemal Hadi Gel, Bi Kahve İçelim” kitabını Hilal Köse’yle konuştu. Sunal, “Yatağın sol yanına asla geçmeden yaşıyorum. O varmış gibi... Öyle de yaşayacağım” diyor.

Mustafa Kemal Erdemol, İtalyan Komünist Partisi’nin (İKP) toplumu faşistler ile kilisenin etkisinden korumak için yayımladığı çizgi romanları yazdı.

Ülker İnce, dil kullanımındaki sözcük yoksulluğuna değindi.

Uzman psikolog Nazım Serin, toplumsal ve bireysel acıları ele aldı.

Figen Atalay, EkoDoku Sürdürülebilir Yaşam Kooperatifi Başkanı Esra Üzel Yüncüler ile şiddetsiz ipek üretme yöntemi “barış ipeği”ni konuştu. Barış ipeği, koza içindeki canlının fırınlanarak ölmesine yol açan geleneksel yöntemler yerine, ipekböceği kelebeğinin kozadan canlı çıkmasına ve yaşam döngüsünü devam ettirmesine olanak veriyor.

Arif Kızılyalın, ‘futbolun günah keçileri’ hakemlerle konuştu.

“La Casa de Papel” dizisindeki Berlin’e hayat veren İspanyol oyuncu Pedro Alonso O’choro, Türkçe’ye çevrilen romanı “Filipo’nun Kitabı”nı anlattı.

Emrah Kolukısa, son yılların merakla beklenen filmi “Dune”u yazdı.

Beslenme uzmanı Merve Saatçi’den, bitki çayları hakkında her şey.

Deniz Yavaoğulları’ndan, yağmurlu havalarda köpek gezdirenlere öneriler.

Kemal Urgenç ile “Otobüstekiler”

Haftanın sanat ajandası...

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Bu sayıda kimler var: Emrah Kolukısa, Hilal Köse, Mustafa Kemal Erdemol, Ülker İnce, Nazım Serin, Figen Atalay, Arif Kızılyalın, Merve Saatçi, Elmas Yayla, Deniz Yavaşoğulları, Kemal Urgenç.