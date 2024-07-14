‘Cumhuriyet'e borcu olan kadınlarız’

Yayınlanma: 14.07.2024 - 12:39

Güncelleme: 14.07.2024 - 12:39

Tohumluk Sosyal Yardımlaşma, Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Ayhan ve Başkan Yardımcısı Serra Menekay, vakfın çalışmalarına ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Vakfın 2020'de kurulduğunu belirten Ayhan, “Daha sağlıklı yaşamak için, ülkemizi kalkındırmak için, daha ileriye götürmek için ne yapmalıyız diye soran insanlarız zaten. Yola böyle çıktık. Çalışmalar hızlanınca, artınca, ilgi alaka artınca ve sayımız çoğalınca resmileşelim dedik” ifadelerini kullandı. Vakfın Ankara merkezli olduğunu kaydeden Ayhan, “Başkan yardımcımız Sayın Menekay, İzmir'de yaşıyordu. Benim de çok yakın sevgili dostum, hekim yazar. Hemen İzmir kuruldu. O nereye giderse zaten elinde tohumla gider, onu hemen toprağa eker, sular büyütür. Sonra Kayseri'ye gitti, orayı da kurdu. Öte yandan Bursa'da gönüllülerimiz vardı. Bursa kuruldu. Eskişehir, Mersin, Denizli, İstanbul... Yol almaya devam ediyoruz. Çoğaldık, büyüdük. Bine yakın gönüllümüz var” diye konuştu.

‘HEPİMİZİN ORTAK ESERİ OLACAK’

Ayhan, “Biz bütüncül yaklaşımı kendi hayatlarımızda da zaten tecrübe eden insanlarız. Ulu Öönder Mustafa Kemal Atatürkümüz cumhuriyeti kurarken ne yaptı? Hayatın bütün olgularını, bütün dinamiklerini bir arada ayaklandırdı, kalkındırdı. Çünkü bir olgu diğerinden daha geç olursa ya da hiç olmazsa denge şaşıyor” değerlendirmesinde bulundu. Atatürk'ün de 100 yıl önce salık verdiği konulara kulak vererek “Kırsala gitmeliyiz, köylere gitmeliyiz” dediklerini belirten Ayhan, “Bugün çoğunun adı mahalle ama aslında hâlâ köy konumunda, kırsal konumunda. Kaldı ki Köy Enstitüleri ekibi, İsmail Hakkı Tonguç’lar, Hasan Ali Yüceller de çok çalışmalar yapmışlardı. Belki yarım kalmıştı ama onların yarım kalan çalışmalarını ipin ucundan tutup sürdürmek belki de bize düştü” dedi.

‘KIRSAL, UYGULAMA ALANIYDI’

Kentlerde, devletin sağladığı imkânlarda yaşamlarını sürdürdüklerini söyleyen Ayhan, “Kendimize çok şey kattık. Çalıştık, öğrendik. Kırsal da toprağı iyi bildi. Doğayı iyi bildi. Gıdayı, tohumu iyi bildi. Uygulama alanıydı orası. Biz burada teoride yaşıyorduk. Dolayısıyla teorinin kırsala taşınması, uygulamanın da kentte yaşayana gösterilmesi gerekiyordu” dedi.

‘TİYATRO, KÖYE GİRİŞİMİZİ SAĞLADI’

Başkan yardımcısı Menekay da “Köye gidince köylüye ‘Ne istiyorsunuz’ diye sorduk. İlk İzmir kurulmuştu ve Vişneli köyüne gidip onlara sorduk. ‘Drama kursu istiyoruz’ dediler. Hemen değerlendirdik” ifadelerini kullandı. Bir drama hocasının gönüllü olduğunu kaydeden Menekay, şunları söyledi: “Meltem Karabağ'la birlikte ‘Dünyayı kurtaracağız’ diye bir oyun yazdık. Köylüler bunu oynadılar. Televizyonlara çıktılar. Ege bölgesinde turne yaptılar. Gerçekten şimdi onların köyüne Kemalpaşa Belediyesi bir kültür merkezi açıyor."

Tiyatronun köye girişi sağladığını fark ettiklerini kaydeden Menekay, “Köydeki eğitimi eğlenceli hale getiriyor. Vakfın ilkelerini insanlara geçirmemizi kolaylaştırıyor. Bir de çok insanlar zevk alarak yapıyorlar bunu. Yüreklerine dokunuyor. Hiç unutmuyorlar o kuraklıkla ilgili o ensantaneleri” dedi.

Kayseri’deki projelerini anlatan Menekay, “Yatılı bölge okulunda ortaokul çocuklarıyla çalışıyoruz. Oradaki çocuklar kendileri bizi araştırırken buldular ve kendileri ‘Biz de tiyatro yapmak istiyoruz’ dediler. Dünyamız Her Şeyimiz'i yazdık onlar için. Onu oynadılar” ifadelerini kullandı.

‘TOPLUMSAL BİR ŞEYLER YAPMALI’

100. Yılda 100 Kahraman Projesini de anlatan Menekay, “Kurtuluşta ve kuruluşta bu Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında yer alan 100 kahraman seçtik. Onların hayat hikâyelerini onar dakikalık videolar halinde anlattık. O videolar şimdi okullarda gösterilmeye başlandı. Her cuma bir tane kahraman YouTube kanalımızda yayımlanıyor. Yüze tamamlayacağız, sonra bir kitap haline getireceğiz. Bu da insanın Ata tohumu çünkü” diye konuştu.

‘ANADOLU’NUN FERASETİ’

Kırsal'la olan köprülerin eksikliğini gördüklerini kaydeden Menekay, “Sizin sadece iyi niyetle ve hadi birlik olalım demeye gittiğinizde fark ettikleri anda Anadolu’nun feraseti denilen şey ortaya çıkıyor. Anadolu'nun feraseti denilen şey Mustafa Kemal Atatürk'ünde Kurtuluş Savaşı sırasında sırtını dayadığı şeydi. Ondan daha değerli bir şey yok bu ülkede” dedi. Menekay, “Bir vizyonumuz var bizim. O vizyon bize diyor ki: İleride tohumuna, toprağına, havasına, suyuna sahip çıkanlar ayakta kalacak. Çünkü gıdasız kalacağız” ifadelerini kullandı.