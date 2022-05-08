Darülbedayi’de kadın figürü…

08 Mayıs 2022 Pazar, 13:43

Şehir tiyatrolarının temelini oluşturan, 1914 yılında Belediye Başkanı Cemil (Topuzlu) Paşa tarafından kurulan Darülbedayi-i Osmani, ilk yıllarından itibaren başarılı ve güçlü kadın karakterleri bünyesinde barındırdı.

Darülbedayi’nin sahnelediği ilk oyun, Emile Fabre tarafından yazılan Hüseyin Suat Yalçın’ın uyarladığı “Çürük Temel”de yer alan Eliza Binemeciyan, Kınar Hanım, Madam Felekyan ile başlayan süreç, Türk tiyatrosunda ve şehir tiyatrolarında kadın oyuncu denildiğinde akla ilk gelen isim olan Afife Jale’yle devam etti. Darülbedayi’nin açtığı tiyatro sınavını kazanarak kuruma kabul edilen Afife Jale, Hüseyin Suat’ın “Yamalar” adlı oyununda “Emel” karakteri ile izleyici karşısına çıktı. Dönemin toplumsal ve siyasi şartları nedeniyle Darülbedayi’de ömrü kısa olsa da bıraktığı olumlu etki hâlâ güncelliğini koruyor.

Afife Jale’yle aynı dönemde izleyici karşısına çıkan ve adını unutulmazlar arasına yazdırmayı başaran bir diğer isim de şehir tiyatrolarının önemli kadın figürlerinden Bedia Muvahhit... Yakın dönemin güçlü kalemi Ahmet Sami Özbudak’ın yazdığı, şehir tiyatrolarının sahneye koyduğu “Hayal-i Temsil” adlı oyun ise Afife Jale ve Bedia Muvahhit hakkında kaynak niteliğinde önemli bilgilerden oluşan, izleyicide iz bırakan oyunlardan biri oldu.

Bugüne gelirsek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Ekrem İmamoğlu’nun göreve gelmesinden sonra yaşanan değişim, Şehir Tiyatrolarında sanatta fırsat eşitliğinin sağlanmasına, kadın yazar ve yönetmenlerin daha fazla görev almasına olanak sağladı diye düşünüyorum. Bu sezon şehir tiyatroları tarafından sahnelenen, Bilgesu Erenus’un yazıp, Yelda Baskın’ın başarılı rejisiyle izleyici karşısına çıkan, Türkiye’nin ilk kadın oyun yazarı, kuramcı, aktivist, sosyal, siyasi yaşamın her alanında öncü Fatma Nudiye Yalçı’nın 1920’lerde başlayan mücadelesinin anlatıldığı; Bensu Orhunöz, Ceren Hacımuratoğlu, Lale Kabul, Nazan Yatgın Palabıyık, Selin Türkmen, Şenay Bağ ve Yeşim Mazıcıoğlu’nun oluşturduğu başarılı ve güçlü oyunculuklarıyla Direklerarası Tiyatro Ödüllerinde ödüle layık görülen “Yaftalı Tabut” adlı oyun bu gidişata verilecek en doğru örneklerden biri.

Osmanlı güzellikler evi anlamına gelen Darülbedayi Osmani yeni Afife Jale’leri, Eliza Binemeciyan’ları ile sanatseverlerle buluşmaya devam edecek. Ayakta alkışlayacağımız nice başarılara…