Oğuz Kaan Salıcı'den 'Gezi Davası' kararına tepki: 'Tam bir tiyatro oynandı'

27 Nisan 2022 Çarşamba, 02:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Gezi Davası'nda verilen hapis kararlarına ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.

Gezi olayları sırasında CHP İstanbul İl Başkanı olan Salıcı, davaya ilişkin “Tam bir tiyatro oynandı” diyerek “Aslında barışçıl bir şekilde başlamış, baskılara karşı sesini çıkaran gençlerin bir çevre mücadelesi olarak göreceğimiz bir hareketi bugün mahkûm ettiler. Bunun hukuki tarafını konuşmanın anlamı yok, çünkü tamamen siyasi bir karar. Bu karar sonucunda da Türkiye’nin hem adalet mekanizmasının ortadan kalktığını hem de haklı bir meseleden sesini yükselten insanlara karşı iktidarın ne kadar gaddar olabileceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

İl başkanlığı dönemini anımsatan Salıcı, “O süreçte farklı siyasi görüşler bir araya gelemezdi. Kavga olmadan, gürültü olmadan insanlar bir mücadele yürütmüştü. Biz de mümkün olduğunca demokrasiden yana bir duruş ortaya koyduk. Gelmiş olduğumuz nokta, Türkiye’nin çok geriye gittiğini gösteriyor. Ülkenin bu makus kaderini değiştireceğiz” diye konuştu. l