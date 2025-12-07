SILA-EVVEL EZEL

Sıla Gençoğlu, sekizinci stüdyo albümünün kapısını “Evvel Ezel” şarkısıyla araladı. Sıla’nın kalemini özleyenlere sonbahar hediyesi olan şarkıda sözler Sıla’ya, müziği ise Sıla ve Efe Bahadır’a ait. “Evvel Ezel”in dijital platformlardaki güçlü çıkışı, “Kafa Yüksek Kalp Kırık” albümün tamamına dair beklentiyi şimdiden yükseltti.

ROSALÍA-LUX

Dünyada Rosalía’nın “Lux” albümü kasım ayının ve belki de yılın en çok konuşulan olaylarından biri oldu. Albümün adı Latince “Işık”tan geliyor. Tema olarak “kadın azizliği”, maneviyat ve “romantizmin acımasızlığı” işleniyor. Albümde 13 farklı dilde şarkı söyleyen Rosalía’nın Björk ve Yves Tumor ile işbirliğine gittiği “Berghain” bu yılın en sevilen ve sosyal medyada paylaşılan şarkıları arasında yer aldı. “La Perla” ile sanatçının vokal yeteneğini sergilediği “Mio Cristo” da albümün diğer favorileri. (Columbia Records / Sony Music)

DEMİR DEMİRKAN-İKİ YÜREK BİR ÖMÜR

Demir Demirkan, edebiyat ve müziği buluşturduğu projesinin dördüncü parçası “İki Yürek Bir Ömür” ile dinleyici karşısında. Demirkan’ın kendi “Zamanda Saklı” romanından esinle hazırlanan şarkı, duygusal atmosferini kısa film estetiğinde hazırlanan yapay zeka destekli klibiyle güçlendiriyor. (Sony Music Türkiye)

MELİS KARADUMAN-İSTANBUL SESSİONS

Genç müzisyen Melis Karaduman’ın üçü yeniden yorum, ikisi kendi bestesi olan toplamda beş şarkıdan oluşan “İstanbul Sessions” albümü çıktı. Karaduman, Ayten Alpman’dan “Ben Böyleyim”, Cem Özkan’dan “Dön Bana” ve Sezen Aksu’dan “Kaybolan Yıllar” şarkılarını kendine özgü yorum ve “sound”uyla dinleyiciyle buluşturuyor. “Sevemezsin” ve “Eksik” ise sanatçının modern pop rock çizgisine kişisel ve duygusal bir derinlik katıyor. (Dart Music Co.)

RANA TÜRKYILMAZ-BAŞKA HİKÂYE

Yeni nesil müzisyenler arasında güçlü sesiyle dikkat çeken isimlerden Rana Türkyılmaz, henüz 21 yaşında adım adım bir kariyer inşa ediyor. Rock müziğin temsilcilerinden biri olmak yolunda ilerleyen Türkyılmaz, sözü ve bestesi kendisine ait olan yeni şarkısında yine sert tarzını sürdürüyor. “Başka Hikâye”, Spotify’da bir ayda 500 binden fazla dinlenmeye ulaştı bile. (ETL Records)

