SEYYAH’IN İKİNCİ ALBÜMÜ

Yeni Anadolu halk müziğinin dikkat çeken seslerinden Seyyah’ın ikinci stüdyo albümü “Uçan da Kuşlara”, 14 şarkısıyla yayınlandı. Albümün tüm düzenlemeleri Seyyah’a ait. Yalın ve özenli bir dille kurulan bu albüm; köksüzlük hissine, gurbete ve şehirli yalnızlığa karşı bir aradalık fikrine tutunuyor ve dinleyicisini ortak bir masanın etrafına davet ediyor.

Albümde bir İç Anadolu türküsü “Karakaş”, Burdurlu müzisyen Halit Önür’ün “Gök Kuşağım”, Seyyah’ın anonim bir melodi üzerine kendileri söz yazdığı “Gabişim” gibi şarkılar bulunuyor. (Lodos Müzik)

***

OYA OĞUZ’UN İLK KISA ALBÜMÜ

İngiltere’de yaşayan Londra merkezli bağımsız söz yazarı, besteci ve şarkıcı Oya Oğuz, ilk kısa albümü (EP) “Eşik”i

dinleyiciyle buluşturdu. Oğuz’un Türk müziği konservatuvar eğitimiyle Londra’da aldığı caz vokal eğitimi “Eşik” albümünde birbirini besliyor. Farklı duygulara seslenen üç şarkıdan oluşan çalışmanın teması içe çekilme hali, iki durum arasında durabilme cesareti ve sakin bir dayanıklılık hissinden oluşuyor. (Panda Production London)

***

‘KENDİSİ ÇIKTI BU YOLDAN’

Türk müziğinde kendine özgü ve güçlü yorumuyla artık yerini iyice sağlamlaştıran Melek Mosso, bu kez genç bir yetenek olan Cemre’yle bir araya geldi. “Kendisi Çıktı Bu Yoldan” isimli şarkı, aslında iki yıl önce kaydedilmiş. Ancak geçen sürede aranjör Esad Fidan şarkıyı tamamen yenilemiş. İkilinin seslerini birbirinden ayırmanın güç olduğu bir şarkı “Kendisi Çıktı Bu Yoldan”.

***

KLASİKTEN ELEKTRONİĞE YOLCULUK

Çellist Jamal Aliyev, yeni parçası “Vision” ile klasikten elektroniğe uzanan cesur müzikal yolculuğunu anlatıyor. Kenan Doğulu’nun prodüktör kimliğiyle kurduğu, ABD merkezli yeni şirketi Dola Music’in ilk yayını olan “Vision”, Jamal Aliyev’in klasik müzik dünyasından çıkarak kalbinin sesini takip ettiği özgürleşme hikâyesini anlatıyor. Eser, kısa bir klasik beste gibi yazılırken elektronik öğelerle harmanlanarak yeni ve sinematik bir dünya kuruyor.

***

TUNÇ ÖNDEMİR’DEN ‘İYİ MİSİN?’

Müzisyen, söz yazarı, besteci ve yorumcu Tunç Öndemir, uzun süredir üzerinde çalıştığı 10 şarkılık albümü “İyi Misin?” ile müzikseverlerle buluştu. Birsen Tezer’in albüm kayıtlarından ve sahne ekibinden tanıdığımız, aynı zamanda kendisiyle düet şarkılar da seslendiren Tunç Öndemir, daha önce yayımladığı dört teklinin (“İyi misin?”, “Kırlangıçlar”, “Ateşkes” ve Birsen Tezer ile “Sevda Treni”) ardından albümünün tamamını yayınladı.

Tamamı canlı çalınan kanallardan oluşan bu albüm, üretim kalitesi olarak benzersiz. 50’den fazla müzisyen ve arka plan çalışanının katkısıyla hazırlanan “İyi Misin?”, hem prodüksiyon kalitesi hem de müzikal çeşitliliğiyle Türk müzik sahnesine yeni bir soluk getiriyor. (Ada Müzik)

***

ABD’DE BRUNO MARS YİNE ZİRVEDE

ABD’li şarkıcı Bruno Mars, yaklaşık 10 yıl aradan sonraki ilk solo çalışması “I Just Might”ı yayınladı. Çıkar çıkmaz müzik dünyasında fırtına estiren şarkı, Billboard Hot 100 listesine 1 numaradan giriş yaptı. Bu Bruno Mars için de bir ilk. Daha önce çok sayıda şarkısı 1 numaraya yükselse de doğrudan zirveye yerleşen bir şarkısı bulunmuyordu. “I Just Might”, sanatçının 27 Şubat’ta çıkacak olan dördüncü stüdyo albümü “The Romantic”in çıkış teklisi.

