İran'ın Bender Abbas kentinde patlama, suikast iddialarına yalanlama

İran medyasının aktardığına göre, Bender Abbas kentinde, Muallim Caddesi üzerindeki 8 katlı bir konut binasında şiddetli bir patlama meydana geldi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, binanın cephesinin bir bölümünün çöktüğü, oluşan enkazın çevrede park halindeki araçların üzerine düştüğü görüldü.

Patlamanın ardından binanın iki katı tamamen kullanılamaz hale geldi, çok sayıda araç ve en bir işyeri ağır hasar aldı.

Olayın ardından arama-kurtarma ve sivil savunma ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürmeye başladı.

Patlamanın doğalgaz tesisatından kaynaklanmış olabileceği öne sürülüyor.

🛑إعلام إيراني: انفجار في مبنى مؤلف من 8 طوابق في مدينة بندر عباس#TeNTV pic.twitter.com/ha5rXly0od — TeN TV (@TeNTVEG) January 31, 2026

SUİKAST İDDİASINA YALANLAMA

İran’ın yarı resmî haber ajansı Tasnim, patlamada Devrim Muhafızları’na bağlı deniz kuvvetleri komutanının hedef alındığı yönündeki haberlerin 'tamamen asılsız' olduğunu duyurdu.

Ajans, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

ABD'DEN HÜRMÜZ BOĞAZI UYARISI

Patlama, ABD’nin bir gün önce İran’a yönelik yaptığı uyarının ardından meydana geldi.

Washington yönetimi, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda iki gün sürecek gerçek mühimmatlı deniz tatbikatı ilan etmesinin ardından, Devrim Muhafızları’nı 'tehlikeli ve güvensiz davranışlardan kaçınması' konusunda uyarmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (United States Central Command – CENTCOM), yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"ABD savaş gemilerinin üzerinden alçak uçuş yapılması, İran sürat teknelerinin Amerikan gemilerine çarpışma rotasında yaklaşması gibi manevralara tolerans gösterilmeyeceği" belirtildi.

CENTCOM ayrıca, ABD güçleri, bölgesel ortaklar ve ticari gemiler yakınında sergilenen 'gayri profesyonel ve güvensiz' davranışların, çatışma ve istikrarsızlık riskini artırdığı uyarısında bulundu.

PATLAMANIN KONUMU

Bender Abbas, Hürmüz Boğazı’nın girişinde yer alıyor. Bu boğazdan, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20’si geçiyor.

Kentte ayrıca, İran’ın en büyük limanı olan Bender Abbas Limanı ve Şehid Recai Limanı bulunuyor. Bu durum, bölgeyi hem ekonomik hem de askerî açıdan kritik hale getiriyor.