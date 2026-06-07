Melisa Karakurt’un ilk albümü

Melisa Karakurt, ilk albümü “Asu”yu geçen ayın ilk günlerinde dinleyiciyle buluşturdu. Pop müziğiyle birlikte yer yer indie dokuları da bulunan albümde sekiz şarkı yer alıyor. Albüm, sanatçının kendi içindeki parçaları bir araya getirme çabasını ve bu kabullenişin getirdiği dönüşümü anlatıyor. “Gemiler”, “Nafile”, “Zorlama Beni Dünya” ve “Deli Ediyor” dinlenme sayılarına bakıldığında albümün öne çıkan şarkıları arasında.

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Göksel’in geri dönüşü

Türk pop müziğinin güçlü yorumcularından Göksel, 11 yıl aradan sonra “Rüyaların İşi” adını taşıyan 10. stüdyo albümünü yayımladı. Albümdeki yer alan 12 şarkıdan 11’inin söz ve müziği Göksel’e aitken “Ay” isimli şarkıda ise Göksel’le birlikte Mabel Matiz’in imzası var. Göksel’in kendi sözleriyle, “Bilinçaltımın ve yaşadıklarımın bende bıraktığı izlerin şarkılara dökülmüş hali” olarak tanımladığı albüm, ağırlıkla aşkı, yalnızlığı, yüzleşmeleri konu alıyor. Albüm öncesinde yayımlanan “Alev Alev” ve “Peki Öyle Olsun” dinleyicilerden ilgi görürken, albümün çıkışıyla birlikte kliplendirilen “Be Oğlum”, öne çıkan parçalardan...

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Demirkan’dan edebiyat ve müzik bir arada

Türk rock müziğinin önemli isimlerinden Demir Demirkan, edebiyat ve müziği bir araya getirdiği özel projesi “Zamanda Saklı” albümüyle dinleyiciyle buluştu. Sanatçının geçen yıl yayımlanan “Zamanda Saklı” adlı kitabıyla aynı adı taşıyan albüm, Demir Demirkan’ın başlattığı dört kitaplık serinin müzikal bir yansıması niteliği taşıyor. Her bir şarkı, romanın farklı bölümlerinden esin alarak güçlü bir hikâye akışı kuruyor. Toplam 10 şarkıdan oluşan “Zamanda Saklı”, dinleyiciyi zaman, seçimler ve içsel yüzleşmeler üzerinden bir yolculuğa davet ediyor.

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Dalgakıran’dan dramatik bir yolculuk

“Hesap” ve “Deli Dans” teklileriyle alternatif müzik sahnesinde bir ivme yakalayan Dalgakıran, dramatik ve müzikal derinliği yüksek "Makinist" şarkısını dinleyiciyle buluşturdu. Parça, grubun melodik zenginliğini ve teknik yetkinliğini bir üst seviyeye taşıyor. Melankolik bir rock baladı olarak kurgulanan "Makinist", ayrılığın yarattığı o kaçınılmaz boşluk hissini tren ve yol metaforları üzerinden sinematik bir atmosferle işliyor.

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Güliz Ayla’nın yeni şarkısı

Güliz Ayla’nın yeni şarkısı “Hava Civa” yayımlandı. Sözü ve müziği Mert Carim&Mert Başoğlun'a ait olan parça, asi tavrını doğrudan dinleyiciye geçirirken kuralsız ve sivri bir enerji taşıyor. Şarkı, ritmik yapısı ve oryantal dokunuşlarıyla dikkat çekiyor.

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Mavi’ye yeni soluk

Çiğdem Çelik, sözü ve müziği kendisine ait olan “Mavi” adlı şarkısını yeni bir düzenlemeyle müzikseverlerle tekrar buluşturdu. Parça, tanıdık duygusunu korurken bugünün tarzına uyum sağlayan bir düzenlemeyle yeniden şekillendi.

SIRAYA EKLE

Aybüke Albere-Hediye

Evden Uzak-En Güzel Hatamsın

Tavan Arası-Uçurumlar Kıyısız

Shadowminds-Fading Echoes

Second-Bana Hiç Gerek Yok

Anıl Piyancı & Anse-Uçalım Yüksekten

Öykü Dörter-Yarınımız Olmayacak

Alança-Serseri