Göz bebeklerine dikkat!
Kedilerin gözlerine dikkatlice baktınız mı? Muazzam renkleri dışında gözlemlemeniz gereken başka bir nokta daha var: göz bebekleri!
İnsanların
yuvarlak göz bebeklerinin aksine kedilerin dikey yarık şeklinde
göz bebekleri vardır. Gelin, hayvanlar alemini göz bebek tiplerine
göre inceleyelim. Science advances adlı bilim dergisinde
yayınlanan bir makaleye göre dikey yarık göz bebekleri gece
avlanan hayvanlar arasında yaygın olarak görülüyor. Bu göz
bebeği yapısı kedilerin pusu kurup avlarına sıçramadan önce
mesafeyi ve hızı bir mühendis gibi ölçüp biçmelerine olanak
veriyor. Dikey yarık göz bebekleriyle kediler, odaklandıkları
noktanın önündeki ve arkasındaki objeleri bulanıklaştırarak
hedefe daha iyi odaklanıyorlar. Bu göz bebeklerinin bir diğer
avantajı ise ışığın kontrolü. Kedilerin gözleri geceleri 135
kata kadar genişleyerek loş ışıkta görüş imkanı sağlarken,
gündüzleri iyice daralarak gözün kamaşmasını engeller. Fakat
tüm kedigillerin göz bebekleri dikey yarık şeklinde değil;
kedigillerin boyutları büyüdükçe göz bebekleri yuvarlak
olabiliyor.
Kedilerin aksine, koyunlarda, keçilerde ve atlarda yatay dikdörtgen şeklinde göz bebeklerine rastlanır. Teoriye göre bu göz bebekleri bu hayvanların uzaktan yaklaşan avcıları fark etmelerini sağlıyor. Aynı zamanda avcılardan kaçarken araziyi hızlıca gözden geçirip kaçış rotaları yaratmalarında da işe yarıyorlar. Panoramik bir görüntü kalitesi sağlayan bu göz bebekleri sayesinde adeta bir radar tüm çevrelerini tarayabiliyorlar.
Peki ya yuvarlak göz bebekleri? Uzun boylu ve gündüzleri aktif olan hayvanlarda sıklıkla görülür. Bu kümenin içinde insanların da dahil olduğu primatlar, büyük kedigiller (aslan ve kaplan gibi) ve köpekler mevcut.
Elbette göz bebeği şekilleri bu örneklerle sınırlı değil. Mürekkep balıklarının W, kurbağaların yatay yarık, ahtapotların kenarları yuvarlak dikdörtgen ve vatozların ise yarım ay şeklindedir.
Sonuç olarak hayvanlar aleminin göz bebeklerini belirleyen birkaç ana etmen var: hayvanların boyutu, meslek grupları (avcı veya av olmaları) ve yaşadıkları habitat. Umarım bu yazıyı okuduktan sonra hayvanların gözlerine farklı bir çerçeveden bakacaksınız.
İlgili makaleye buradan ulaşabilirsiniz: https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.1500391
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
En Çok Okunan Haberler
- Kazılan yolda göçük sonrası gaz sızıntısı
- Göz bebeklerine dikkat!
- Oyuncu Ayşen İnci'den 'Sihirli Annem' itirafı
- 189 gün sonra acı haber: Arkadaşları böyle uğurladı
- 'Ne biçim insansın sen ki...'
- Galatasaray'ın Alanyaspor maçı 11'i belli oldu!
- Dünyanın en büyük sucuklu yumurtası yapıldı
- Kuşaklar arasında bir mekan
- Melankoli dolu bir kış sahnesi
- Hande Ataizi Cumhuriyet'e konuştu