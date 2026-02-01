Küçük yaşlarda adım attığı oyunculuk serüvenini, iki yıl önce tiyatro sahnesine taşıyan Ceren Benderlioğlu, kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyor. “Eşref Rüya” dizisinde canlandırdığı Irmak Bozok karakteriyle kendine has bir izleyici kitlesi yaratan Benderlioğlu ile; işine duyduğu tutkudan aile yaşantısına, kişisel sınırlarından yaşama bakışına uzanan esin verici bir sohbette buluştuk.

- Eşref Rüya’da öykü tüm hızıyla sürüyor. Dizinin ilk bölümünün yayımlandığı güne dönersek Irmak Bozok'un dönüşümünü nasıl yorumlarsınız?

Irmak’ın dönüşümü devam ediyor ama Ceren olarak Irmak’ı oynarken daha rahat bir yerdeyim çünkü Irmak’ı daha fazla tanımaya başladım. Onun köşelerini çok daha iyi biliyorum. O yüzden şu an artık işin en rahat kısmındayım. Hiçbir kaygı olmadan rahat rahat oynanan kısımdayım.

- Irmak Bozok, mesafeli bir karakter. Siz de mesafeli misiniz?

Evet mesafeliyim. Sınırlarımı ve kişisel alanımı çok seviyorum. Kendi kendine de zaman geçirmekten çok keyif alan bir yapım var. Çok güzel dostlarım, arkadaşlarım var ama hemen güvenmem ve bir kere yalana şahit oldum mu en değerlisi bile fark etmez hemen uzaklaşırım.

- Oyunculuğa yönelmenizi sağlayan nedenler nelerdi? Bir de çocukluk idolleriniz kimlerdi?

Hayatla ilgili hep olasılıkları düşünür ve yaratımlar yapardım, hayal dünyam inanılmazdı. Bir karakter yazardım kafamda ve saatlerce o olarak oynardım. “Acaba ne hissetti? Neden hissetti? Ne düşündü” diye çok merak ederdim hayali karakterlerimi. İdolüm yoktu çocukken. Şimdi de işini güzel yapan insanlar... Ah onları izlemeye bayılıyorum. Bir de Tarkan vazgeçilmezim.

- Bir kadın olarak hem mesleki olarak hem de yaşamda güçlü ve özgüvenli hissetmeye ne zaman başladınız ve hangi olaylar bu gelişmeye neden oldu?

Açıkçası güçlü ve özgüvenli hissetmiyorum. Böyle bir duruşum varsa da ne mutlu ama içten gelen bir şey aslında sizin gördüğünüz, hayatı tanıma anındayım. Çocukluğumdan beri her işimi kendim hallettim. Benim için halledebilecek zamanları yoktu ailemin veya çalışmak zorundalardı. Her şeyin altından kendim kalkmak zorundaydım, o zorundalıklarda beni bugün olduğum kişi haline getirdi. Benim derdimi anlattığım zaman, “Biz buradayız” diyecek ebeveynlerim olmadı maalesef onu kendi kendime demek zorunda kaldım ve bu beni İngiliz anahtarı gibi yaptı. Sizin gördüğünüz o güçlü özgüvenli kısım aslında galiba kimseye ihtiyaç duymadan kendi kendine bir sürü işi halledebiliyor olma yeteneğim.

- Emir Bey ile örnek olarak gösterilen bir evliliğiniz var. Sanırım kendi uğraşlarınıza ve hobilerinize zaman ayırıp birbirinize bu konuda saygı ve anlayış göstermeniz de bu açıdan çok önemli. Peki kendinize nasıl zaman ayırıyorsunuz ve bu zamanı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çok teşekkür ederim, Allah nazarlardan saklasın gerçekten öyle. İkimizin de hep hobileri ve kendine ait zamanları hep oldu ve biz bunlara saygı duyduk. Ben evliliğimle ilgili konuşmaktan çok hoşlanmıyorum çünkü korkuyorum zarar gelmesinden, kendi kendime nazar değdirmekten. Ama bu kadar yoğun tempoda nasıl kendime zaman ayırdığımı soracak olursanız aslında aileme ayırdığım zaman da kendime ayırdığım bir zaman, iş de bana tatil gibi geliyor. İşyerine gittiğim zaman, keyif almak için bir tatil köyüne gitmişim gibi bir alan yaratmaya çalışıyorum kendime. Evime de böylelikle daha doyum içerisinde geliyorum. Günlük rutinlerim var aksatmadığım. Onları da küçük aralıklarda yapmaya çalışıyorum.

- Düzenli spor yapma alışkanlığını nasıl edindiniz?

İlkokuldan beri kendimi bildim bileli hep spor yaparım. Annemle babam da yaparlardı. Sanırım bana verdikleri en güzel şeylerden bir tanesi spor yapma alışkanlığı. Benim için spor antidepresan gibi bir yere geldi, yapmadığım zaman kendimi kötü hissediyorum. Yaptıktan sonra da uzunca bir süre hem kendimle gurur duyuyorum kalkıp yaptığım için hem de bana iyi geliyor. İyi gelen bir şeyden de neden vazgeçsin ki bedenim? Açıkçası beni ruhsal anlamda da çok doyuruyor.

GENÇLİK TÜYOLARI

- Oldukça genç göründüğünüz sık sık dile getirilen bir gerçek. Bunu sağlamak için spor dışında hangi pratikleri uyguluyorsunuz?

Sanırım genetiğim de iyi bu konuda ama ben geç yatmamaya özen gösteririm. Kremlerimi kullanırım, su çok içerim, düzenli diyet yapmasam da alışkanlıklarımı kaybetmemek için özen gösteririm. Alkol neredeyse hiç almıyorum, keyif için arada bir. Yani aslına bakarsanız çok sağlıklı yaşıyorum ama bunun için uğraşmıyorum bu artık benim düzenim haline gelmiş. Sabah da erken kalkarım, haftada dört gün spor yaparım. İki üç yılda bir yeni spor dalları öğrenirim. Çok kitap okurum, boşa vakit harcamayı sevmem. Bana ağır gelen duygusal yükleri almamak belki kendi kabuğumda kalmak daha dingin yaşamama olanak veriyor. Bu da genç gözükmemi sağlıyor.

‘ANI OLSUN DİYE GİTTİK’

- O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de eşinizle birlikte sergilediğiniz performans da çok konuşuldu. Sizin açınızdan nasıl bir deneyimdi?

İkimiz de bir anı olsun diye gittik. İnanılmaz heyecanlıydık. Sahnede zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Ve ben sahnedeyken ne konuştuğumuzu ertesi gün bile hatırlamıyordum, o kadar heyecanlıydım. Çok eğlendik ve iyi ki yapmışız.

‘SAHNEYE DÖNECEĞİM’

- Kürk Mantolu Madonna'yı sahnede canlandırmak size ne getirdi? Yeni bir tiyatro projesinde yer alacak mısınız?

Tiyatro muhteşem bir deneyim. Hele bir de sevdiğin insanlarla çalışıp yeni şeyler öğreniyorsan. Çünkü sahnede her an bir yaratım var. Hatalar bile o kadar çok şey öğretiyor ki tiyatroda. Tabii ki tekrar tiyatro yapacağım ama zamanı var. Ana akımda bir işte oynarken zaman yönetimi çok zor. Doğru zaman ve doğru insanlar geldiği zaman tiyatro sahnesinde olacağım.

‘KIZIMA ÖRNEK OLAYIM YETER’

- Kendinize çok iyi bakıyorsunuz ve sanırım oldukça disiplinli bir yaşam biçiminiz var. Peki kızınız da sizin sağlıklı yaşam alışkanlıklarınızı uyguluyor mu?

Aslına bakarsanız şu sıralar biraz aksatıyorum ama genel hatlarıyla gerçekten rutinlerim var ve rutinleri kaçırmamaya özen gösteriyorum. Kızım şu sıralar uygulamasa da yaşı ilerledikçe kendi rutinlerini oluşturacağına ve düzene oturtturacağına inanıyorum. Ona örnek olayım yeter bana.