İklim krizini çocuklar yenecek
Onlar, yetişkinlerin distopyalarına doğdu. Artan sıcaklar, kuraklık, gıda krizi, doğal afetler günümüz çocuklarının gerçeği. “Daha yaşı küçük” demeyin. Çocuğunuza iklim krizinin olası sonuçlarını ve onun bu duruma karşı neler yapabileceğini anlatmanız mümkün.
İklim değişikliğinin olumsuz etkileri üzerine düşünmek,
konuşmak ve harekete geçmek yetişkinler dünyasında bile bazı ağır hisler
barındırırken böyle bir konunun çocuklara aktarılması elbette zor. Ancak bugünün
çocukları yani geleceğin gençleri ve yetişkin adayları olarak iklim
değişikliğinin olduğu bir dünyaya doğdular. Çoğu okurumun çocukluğunda
deneyimlemediği yüksek sıcaklıklar, kuraklıklar, seller, gıda sorunları gibi
birçok olay onların gündelik yaşamının bir parçası. Bunu yok saymak veya bu
konuda yanıltıcı bilgiler vermek elbette çocukların psikososyal gelişimini de
olumsuz etkiliyor.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımıza iki gün
kala hem bayramımızı mutlulukla anmak ve kutlamak hem de çocuklarınıza veya
çevremizdeki çocuklara verebileceğiniz en önemli farkındalıklardan biri olan
“İklim krizi çocuklara nasıl anlatılır” sorusu üzerine önerilerde bulunmak
isterim.
BÜYÜKLERE ÖDEVLER
Çocuğunuz için iklim değişikliği sorununu çözemeseniz de
onun gerçekleri keşfetmesine, yalnız olmadığını bilmesine ve harekete geçmenin
yollarını bulmasına yardımcı olabilirsiniz. UNICEF’e göre iklim değişikliğinin
ölçeğini ve etkilerini yadsımadan çocuklarla umutlu ve güçlendirici bir konuşma
yapmak mümkün. Nasıl mı?
1 - Ödevinizi yapın
Hiç kimse iklim değişikliğiyle ilgili tüm yanıtlara sahip
değil ve siz de bilmiyorsanız sorun değil. Güncel bilgilere ve bazı çözümlere
ulaşmanızı sağlayacak konuşmalar, videolar ve makaleler de dahil olmak üzere
çevrimiçi olarak birçok güvenilir kaynak var. NASA tarafından hazırlanan
“ClimateKids” kapsamlı bir içerik sunuyor. Ne yazık ki yalnızca İngilizce ancak
otomatik çeviri ile Türkçeye çevirip yararlanmak mümkün. (Günümüzde otomatik
İngilizce-Türkçe çeviriler iyi çalışıyor) Ayrıca bu konu hakkında çocuklarıyla nasıl iletişim
kurduklarına ilişkin diğer ebeveynlerle de konuşabilirsiniz. Şunu hatırlayın:
Çocuğunuzun size sorduğu her soruyu yanıtlayamayabilirsiniz öte yandan bunu
beraberce keşfetmek için de bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz.
2 – Dinleyin
Çocuğunuzla iklim değişikliği hakkında konuşmaya başlamak
için onun zaten ne bildiğini ve konu hakkında ne hissettiğini öğrenin.
Çocuğunuzun zaten ne kadar çok şey bildiğine şaşırmanız da mümkün. Bunu, onun
gezegene ilişkin korkularını ve umutlarını dinlemek için bir şans olarak
kullanın. Ona tüm dikkatinizi verin ve endişelerini göz ardı etmeyin veya en
aza indirmeye çalışmayın. Her zaman size gelip her konuda konuşabileceğini
bilmesini sağlayın.
3 - Basit bilimi kullanın
Çocuğunuzu en iyi siz tanırsınız, bu nedenle hangi
bilgilerin ona uygun olduğundan emin olun. İklim değişikliğini günlük
yaşamlarıyla ilişkilendirmenin yollarını bulmak ve temel gerçekleri birlikte
keşfetmek iyi bir başlangıç noktası. Örneğin: “İnsanlar arabaları çalıştırmak,
uçak uçurmak ve evleri aydınlatmak için kömür ve petrol gibi fosil yakıtları
yakıyor. Bunların hepsi, gezegeni bir balon gibi saran atmosfere sera gazı
salıyor ve iklimi daha sıcak yapıyor. Daha sıcak bir gezegen, daha fazla sel ve
daha fazla fırtına gibi hava koşullarında değişiklikler anlamına gelir. Gezegen
ısındıkça kutuplardaki buzullar eriyor ve deniz seviyeleri yükseliyor. Bu ciddi
bir sorun ancak birçok bilim insanı ve çok sayıda genç, çözüm bulmak ve olumlu
değişiklikler yapmak için çalışıyor.”
4 - Doğaya çıkın
Çocuğunuzu mümkün olduğunca doğayla buluşturmaya çalışın. Onları dışarıda oynamaya teşvik etmek doğadan keyif almalarına ve doğaya saygı duymalarına yardımcı olur. Birlikte dışarıda olduğunuzda durun ve ister bir ağaç, ister bir bulut, bir örümcek ağı veya bir kuş olsun, ilgi çekici manzaraları gösterin. Yavaşlamak ve doğayı takdir etmek için zaman ayırmak gibi basit bir hareket, çocukların biyoçeşitliğe karşı ilgi duymalarına yardımcı olabilir.
5 - Çözümlere odaklanın
Konuştuğunuz her sorun için bir çözüm göstermeye çalışın. Çocuğunuzla birlikte iklim değişikliğiyle mücadele yolları üzerinde çalışan insanlardan örnekler araştırın. Haberlerde veya kendi topluluğunuzda gördüğünüz olumlu ve esin verici hikâyeleri tartışın. Evinizdeki atıkları azaltmak, su tasarrufu, geri dönüşüm yapmak veya kullanılmayan ışıkları ve cihazları kapatmak gibi aile olarak hangi adımları attığınız hakkında konuşun. Bu, herkesin iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olmak için bir şeyler yapabileceği fikrinin güçlenmesine yardımcı olur. Aile olarak veya topluluk içinde alabileceğiniz diğer önlemlere ilişkin fikirlerinizi tartışın. Araba kullanmak yerine yürümeyi veya bisiklete binmeyi tercih edebilir misiniz? Bir ağaç dikebilir misin?
6 - Eylemi güçlendirin
Çocuğunuza birçok gencin gezegenimiz için mücadele ettiğini ve onların da bunu yapabileceğini bildirin. İlgi gösterirse onu iklim değişikliği eylemcilerinin hikâyeleriyle tanıştırın. Gençleri bilmek ve onlardan haber almak, çocuğunuzun daha az yalnız hissetmesine ve kendi başına harekete geçme konusunda daha güçlü olmasına yardımcı olacaktır.
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