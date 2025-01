Kadınlar doğaya dönüyor: Girlmoss in girlboss out

Yayınlanma: 26.01.2025 - 11:48

Güncelleme: 26.01.2025 - 11:48

Sizce başarılı olmak ne demek? İyi bir partner olmak, terfi almak, zam almak, ev almak, fedakâr bir anne olmak, araba almak, akademik eğitimi derece ile tamamlamak, saygın bir üniversiteyi kazanmak, genç yaşta ekonomik refaha ulaşmak... Tüm bu yanıtlara eklenen birçok maddesel yaklaşım başarılı olmak ile eşdeğer görülüyor. Tüm bunların getirdiği birçok artı elbette var ancak durup şunu kendine sor: Tüm bu başarı kümesindeki adımlar gerçekleşirken sen neler hissediyorsun, hedefine ulaştığında gerçekten umduğun gibi mi hissediyorsun yoksa süreçte sırtına ve kalbine yüklediklerin daha mı ağır basıyor?

Antik Mısır’da doğruluk ve adalet tanrıçası Maat’ın terazisinin bir kefesinde kalp bir kesesinde bir tüy bulunurmuş. İyilik ve kötülüklerin hesaplanmasında kullanılan bu terazi 21. yüzyılda kullanılıyor olsaydı sanırım başarının gerçekten kalbimizle olan ilişkisini ölçerdi. Tüm bu başarılar kalbinizden daha ağırsa kendinize fazla yüklenmeyin. Çünkü neoliberal sistem uzun süredir özellikle kadınlar özelinde girlboss (patron kız) akımı sürekli destekleyen bir durumda. Her şeye gücü yeten ve her durumla tek başına mücadele edebilecek kadın imgesi başta kulağımıza hoş gelse de hatta kişisel itiraf bir zamanlar bende “her şeyi ben hallederimcilerden” yani bir girlboss topluluğu parçası olsamda zamanla tıpkı doğa gibi dinlenmenin, beklemenin ve yenilik için yer açmanın önemini daha iyi anladım. Bir de kadınlar olarak her ay deneyimlediğimiz menstrüel döngüleri hesaba katarsak yavaşlamanın ve yenilenmenin beraber geldiği de aşikar. Dişil enerji sezgileri güçlendirirken neye ne kadar gereksinim varsa programını ona göre yapar. Sürekli hızlanan bir sistemin dengesi bozulur. Şu an yaşadığımız iklim değişikliği de insanın gereksiniminden fazlasını kullanma talebi veya bu yönde algı yönetimine maruz kalmasının sonucu. Sırf kadınlar değil kentlerde yaşayan tüm bireyler için giderek daha da hızlanan bir dünyada arada durabilmek ve beklemenin bereketini deneyimleyebilmek bizlere bütüncül bir başarı anlayışı kazandırır diye düşünüyorum.

Ve siz değerli okuyucularıma sosyal medyada giderek görünür olan bir akımdan söz etmek istiyorum. Artık girlboss değil girlmoss (yosun kız) zamanı. Girlmoss geçtiğimiz yıldan beri uluslararası birçok hesapta kendine yer buluyor. Hatta ABD ulusal parkları için çalışan Ulusal Parklar Kurumu 2024 yılına girerken “girlmoss in girlboss out” (yosun kız içeri patron kız dışarı) biçiminde bir paylaşım da yapmıştı. Kadınların ormanda, parklarda, bahçelerde yere uzanıp gökyüzünü izledikleri fotoğraf ve video içerikleri ile sosyal medyada kendine yer edinen yosun kız akımı kadınların güçlenmesinin karşısında değil elbette. Yalnızca doğada olduğu gibi bir şeyin her zaman süremeyeceğinin farkında olarak yeri geldiğinde başarısız gibi algılanan olaylar karşısında beklemenin ve yenilenmek için daha bütünsel bir yaklaşım benimsemenin önemini vurguluyor.

JAPONYA’DA YAYGIN

Dinlenmek ve onarılmak için çevremizi saran, bizi baskılayan durumlara kısa molalar vermek bile benliğimize dönmemize, sorular sorup yanıtlar almamıza neden olabiliyor. Yakın bir zaman önce çok sevdiğim Japonya'da girlmoss inzivaları ve yürüyüşleri yapıldığı haberini aldım. Uzun bir tatil rotası dışında kısa molalar için ise en iyi duraklar yeşilin bolca karşımıza çıktığı park, bahçe, orman gibi doğal alanlar. Bu pazar tek başınıza veya kadın arkadaşlarınızla -çünkü kız kardeşlik şifalıdır- yeşil bir alanda girlmoss etkinliği yapmaya ne dersiniz? Kalbinize-zihninize-ruhunuze iyi gelmesi dileğiyle.