İklim sözlüğü: Sürdürülebilir orman yönetimi

Yayınlanma: 04.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.04.2025 - 04:00

Birleşmiş Milletler, sürdürülebilir orman yönetimini şöyle tanımlar: “Şimdiki ve gelecek nesillerin yararına her türlü ormanın ekonomik, sosyal ve çevresel değerlerini korumayı ve geliştirmeyi amaçlayan dinamik ve gelişen bir kavram.”

Sürdürülebilir orman yönetiminde yedi başlık önceliklendirilmiştir:

- Orman kaynaklarının kapsamı

- Biyoçeşitlilik

- Orman sağlığı

- Orman kaynaklarının üretken işlevleri

- Orman kaynaklarının koruyucu işlevleri

- Sosyoekonomik işlevler

- Hukuki, politik ve kurumsal çerçeve.

Ormanlar sürdürülebilir bir şekilde yönetildiğinde geçim kaynaklarını destekleyerek, temiz hava ve su sağlayarak, biyolojik çeşitliliği koruyarak ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olarak insanlara ve gezegene yaşamsal katkılar da sunar.

Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi 2020 verilerine göre ormanlar dünya üzerindeki kara parçalarının yaklaşık üçte birini (4.6 milyar hektar) kaplıyor. Başka bir deyişle gezegenimizde kişi başına yaklaşık 0.52 hektar orman düşüyor. Bu oran 100 metre uzunluğunda 52 metre genişliğinde, neredeyse bir futbol sahasının dörtte üçü kadar ormanı alanı demek. Tabii artan yapılaşma, hammadde gereksinimi ve birçok nedenden dolayı ormanlar hem ülkemizde hem dünyada tehdit alanda. Her yıl 10 milyon hektar (Portekiz büyüklüğünde) orman yok oluyor.