İyi haber: Yenilenebilir enerji kapasitesinde rekor kıran yıllık büyüme

Yayınlanma: 04.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.04.2025 - 04:00

Yenilenebilir enerji kapasitesindeki net artışın yüzde 96.6’sı güneş ve rüzgâr enerjisinden kaynaklandı.

Yenilenebilir enerji kapasite artışında önemli coğrafi farklılıklar da mevcut. Önceki yıllarda olduğu gibi, artışın büyük bir bölümü Asya kıtasında gerçekleşti. En büyük pay küresel eklenen kapasitenin neredeyse yüzde 64’ünü üreten Çin tarafından sağlandı. 2024, yenilenebilir enerji kapasitesi ve büyümesinde bir dönüm noktası olsada, ilerleme hâlâ 2030 yılına kadar kurulu yenilenebilir enerji kapasitesini üç katına çıkarma küresel hedefiyle uyumlu hale getirmek için gereken 11.2 TW’ın gerisinde kalıyor. Bu hedefe ulaşmak için yenilenebilir kapasitenin 2030 yılına kadar yıllık yüzde 16.6 oranında artması gerekiyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres şunları söyledi: “Yenilenebilir enerji, fosil yakıt çağını sonlandırıyor. Rekor kıran büyüme, iş yaratıyor, enerji faturalarını düşürüyor ve havamızı temizliyor. Yenilenebilir enerji ekonomileri yeniliyor. Ancak temiz enerjiye geçiş daha hızlı ve daha adil olmalı- tüm ülkelere ucuz, temiz yenilenebilir enerjiden tam olarak yararlanma şansı verilmeli.”