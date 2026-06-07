Kamusal heykeller: Anıt mı, araç mı?

Kamusal heykeller, toplumsal hafızayı yansıtan, kentleri değiştiren ve dönüştüren, bu nedenle de sanat tartışmalarının politikaya en yakın duran biçimleri arasındadır. İşlek caddelere, politik açıdan kritik alanlara dikilen bu eserler, bir anıttan çok iktidarın kendini yeniden üretme biçimi olarak işler. Bugün de hâlâ, devletler bu heykellerin tarihi korumak ya da hatırlatmak için var olduğunu söylese de aslında geçmişten çok bugüne ilişkin bir söylem inşa ediyorlar.

Heykel bu bağlamda diğer kamusal sanat biçimlerinden farklı bir yerde duruyor: Kalıcı, mekânı fiziksel olarak işgal eden ve kolektif belleğe adeta bir nesne gibi yerleştirilen bir dile sahipler. Varlıkları kadar yoklukları da toplum nezdinde önemli bir konu.

BANKSY’DEN KÖR VATANSEVERLİK

Nisan 2026'da Banksy’nin en yeni heykeli, Londra'nın merkezindeki Waterloo Place'te belirdi. 29 Nisan 2026'nın erken saatlerinde gece yarısı büyük bir vinç yardımıyla yerleştirilen heykel, takım elbiseli bir adamı, yüzünü kapatan ve onu kör eden bir bayrağı taşırken yüksek bir kaideden düşmek üzereyken gösteriyor. Heykel, "Kör Vatanseverlik" olarak anılmaya başlandı. Yetkililer eseri kaldırmak bir yana, etrafına koruyucu bariyer kurarak kamuya açık tutmaya karar verdi. Heykel tesadüfen değil, King Edward VII anıtı ve Kırım Savaşı Anıtı gibi Britanya emperyalizmine ait anıtların tam yanı başına yerleştirilmişti. Dolayısıyla "Bu eser duracak mı?" sorusundan da öte, asıl mesele figürlerin mekânı birlikte işgal etmeye devam etmesinin ne anlama geldiğiydi.

TARTIŞMALI BİR HEDİYE

Moskova metrosunda ise geçen yıl devlet eliyle, tersi bir hamle yapıldı. Taganskaya İstasyonu'ndaki Stalin kabartması 1950'de açılmış, 1960'larda de-Stalinizasyon döneminde sökülerek yok edilmişti. Mayıs 2025'te Metro yönetimi özgün eserden arşiv fotoğraflarıyla yeniden ürettikleri bir kopyayı "yolculara bir hediye" olarak sundu. Heykel Stalin'i, çiçekli çocuklar ve gülen işçilerle çevrili gösteriyordu. Bu adım, 2022'den bu yana Rusya'da Stalin'in imajının rehabilite edilmesine yönelik çalışmalarının bir yansıması. Liberal Yabloko partisinin Moskova şubesi, "bir tiran ve diktatöre" yapılan bu anıta karşı resmi bir protesto bildirisi yayımlayarak metro yönetimini Stalin döneminin mağdurlarını anmaya davet etti. Bu yönde gelen tepkilere ve eleştirilere karşın metrodaki heykel kaldırılmadı.

TRUMP VE KÜLTÜR POLİTİKALARI

Benzer bir yaklaşım ise Washington'dan tüm hızıyla devam ediyor. 2020'de George Floyd'un ölümünün ardından patlak veren protestolarda Konfederasyon Generali Albert Pike'ın heykeli halatlar ve zincirlerle devrildi. Heykel beş yıl boyunca depoda kaldı. Mart 2025'te ise imzalanan bir kararnameyle 2020 sonrasında kaldırılan tüm anıtların iade edilmesi emredildi. Ekim 2025'te Pike'ın bronz heykeli Judiciary Square'deki yerine geri oturtuldu; etrafına çit çekildi ve başına nöbetçi dikildi. Köleliği savunan bir Konfederasyon generaline adanmış bu anıt, Kongre'nin birkaç blok ötesinde varlığını sürdürüyor. Bu durum, geçmişin aslında geçmişte kalmadığına dair oldukça çarpıcı ve tehlikeli bir işaret.

HEYKEL BİR ARAÇ

Bu üç örnek birbirinden farklı coğrafyalara ait, ama hepsinde heykel bir araç işlevi görüyor. Yine de aralarında önemli bir ayrım var. Banksy vakası devlet dışı bir aktörden geliyor. İktidarın dilini kullanarak onu tersine çeviriyor. Moskova ve Washington örnekleri ise devletin kendi kendini yeniden yazmasının klasik birer göstergesi. Kaldırılmak da, geri getirilmek de eşit ölçüde siyasi bir eylem. Kim onurlandırılır, kim silinir, kim geri getirilir gibi, estetiğin ötesinde oldukça siyasi seçimlere işaret ediyorlar.

Kamusal sanat bu yüzden hem tehlikeli hem de bir toplumun bugününü anlamak için çok değerli. Ama asıl soru şu: Banksy vakasında aslında bir karşı-bellek mümkün oldu mu, yoksa devletin bariyer kurarak eseri sahiplenmesi o müdahaleyi de ehlileştirdi mi? Devlet otoritesinin dışında kalan bir kamusal sanat anlayışı mümkün mü?