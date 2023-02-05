Kışkırtıcı ve provokatif bir yıldız: Taylor Momsen

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 13:00

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 13:00

Henüz 2 yaşında kamera karşısına geçen, neredeyse gösteri dünyasının içine doğmuş bir yıldız Taylor Momsen. Uzun süre önce oyunculuk kariyerini fiilen noktalamış olsa da dünya onu 14 yaşında simgeleşmiş dizideki rolüyle tanıdı.

2007 yılında ilk bölümü yayımlanan Amerikan gençlik dizisi Gossip Girl, ilişkilerden modaya, popüler kültüre adını kazıyan yapımlardandı. Bu kadar “tutan” bir dizinin bünyesinden birçok yıldız doğdu. Onlardan biri de sektörün içinde ancak daha yıldızı parlamamış olan Momsen’dı. Bilge ve sakin bir kız olan Jenny Humphrey rolüyle büyük bir üne kavuştu.

O yıllarda set dışında görünen Taylor Momsen da dizideki karakteriyle paralel olarak sakin bir izlenim veriyordu. Ancak Taylor’ın sessizliğinin altından keskin bir moda zevki ve şaşırtıcı derecede güçlü bir ses çıktı.

GOSSIP GIRL’ÜN HAYALETI

Momsen, Gossip Girl’deki rolüne diziye ara sıra dahil olan bir hayalet gibi devam ediyordu, çünkü bir yandan müzik dünyasına atacağı adımın hazırlıklarını planlıyordu. Ve henüz 17 yaşındayken The Pretty Reckless adlı bir rock grubu kurduğunu duyurdu. Grubun ilk çıkış şarkısı ise Taylor’un klipte adeta dönüşümünü duyurduğu “Make Me Wanna Die” oldu.

Renkli ve romantik elbiselerle görmeye alışık olduğumuz 17 yaşındaki Taylor, klipte siyah ekrandan uzun peroksit sarı saçlarıyla belirdi. Çatallı, yırtık ve tok sesiyle deneyimli bir rock yıldızı gibiydi, ancak medya, şarkıdan çok Taylor Momsen’ın sunduğu yeni kimlik hakkında konuşu. O dönem birçok negatif ve alaycı eleştiri alan Taylor, fazla asi ve kadınsı bir imaj çizmişti.

BİR DİSNEY DÖNÜŞÜMÜ

Süper dekolte korsajı, file jartiyerleri, deri ceketi ve imzası olacak yoğun göz makyajıyla yetişkin olmaya çalışan bir genç kız değil tamamen çekici bir kadın görünümündeydi. Birçokları, Taylor’un çağdaşı Disney yıldızları Demi Lovato ve Miley Cyrus gibi kişisel ve eksantrik bir görünüm seçerek geçmişten kopmaya çalıştığını söyledi. Ancak Taylor, daha sonra hiçbir zaman neşeli sarışın bir yıldız olmadığını ispatlayacaktı.

Taylor Momsen, beklenenin aksine bir kimlik bulantısı yaşamıyordu, hatta günden güne hem stilini hem müziğini rock’ın köklerine inerek geliştirdi. İnce silüetini mikro elbiselerle taçlandıran Taylor, dekolte konusunda da oldukça cüretkâr davrandı.

Dumanlı ve siyaha boyanmış gözleri, yırtık kıyafetleri, ekstra platform topuklu ayakkabılarıyla “mahvolmuş” klasik rock’n roll görüntüsüne yeni bir anlam kattı: Saf ve provokatif.

MOMSEN’İN STİL İPUÇLARI

Bugün Taylor Momsen, üzerindeki “Gossip Girl” izini hâlâ atabilmiş değil. Ancak onu ister bir oyuncu olarak ister bir şarkıcı olarak değerlendirin. Her halükârda bu kızın ciddi ve keskin bir tarzı var, ayrıca provokasyonu stilinde yaşatmayı ustalıkla başarıyor.

Genç yıldızın stilinde, imzası olan siyah göz makyajından sonra en baskın vuruşu kesinlikle ayakkabıları. Zaman zaman yer çekimine meydan okuyan sivri burunlu çizmeler tercih eden şarkıcı, kalın tabanlı punk çizmelerle de adeta özdeşleşmiş durumda.

Gotik tarzın da temsilcilerinden biri haline gelen Momsen; romantik desenli jartiyerler, Kurt Cobain ile özdeşleşen ekoseler gibi ince detayları da görünümüne özenle yerleştiriyor.

MADONNA’NIN SOYUNDAN GELİYOR

Gossip Girl’le adını duyuran Taylor, dizideki şık ve uysal görünümünü rock’n roll adına patlattığından beri genç isim, dünyada akım belirleyici bir konum kazandı. Açık sarı saçları, deri ağırlıklı kombinleriyle Madonna ile özdeşleştirilen Momsen, Madonna tarafından da onurlandırıldı. 2010 yılında Madonna’nın kızıyla çıkardığı “Material Girl” koleksiyonunun modelliğini üstlenen Taylor, çarpıcı ve etkileyici pozlarıyla yine gündeme gelmişti. Hatta Momsen, asi tarzının Madonna’nın genç kızı Lourdes’i de etkisi altına aldığını açıkladı.

Moda anlayışını “aşırılık yanlısı” olarak tanımlayan genç müzisyen, başarılı stilinin yanı sıra rock dünyasında da güçlü yorumuyla da kendini kanıtladı. Momsen’ın kurucusu olduğu Pretty Reckless 2008’de ortaya çıkmalarından bu yana yeni neslin rock and roll’da gereksinim duyduğu dalgalanmayı sağladı.

ÖNYARGILARI KIRDI

Şimdilerde 29 yaşında olan Taylor Momsen, gençlik döneminde kendisi hakkında çıkan tüm önyargıları tamamen kırdı. O, artık moda konusunda dünyanın kabul ettiği bir isim. Hatta kitleleri peşinden koşturan, insanları konuşturan ikon anlamına gelen “It girl” tanımıyla birebir özdeşleşiyor.

Aradan geçen uzun zamanda iki yakın arkadaşının trajik kaybıyla sarsılıp müziğe ara veren Taylor, şu anda turnelere ağırlık vermiş durumda. Gerçekleştirdiği fotoğraf çekimleriyle sık sık gündem olan ünlü ismin moda dünyasında hâlâ bu kadar konuşuluyor olması da moda konusunda hâlâ söyleyecek çok sözü olduğunu gösteriyor.