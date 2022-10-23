Kültür Rotası

23 Ekim 2022 Pazar, 13:00

Kelime Müzesi

Ankara Kalesi'ndeki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin karşısında yer alan, geçmiş yıllarda zahire ve tiftik ambarı olarak kullanılan yapı restorasyonla müze haline getirildi ve Türkiye’nin ilk “Kelime Müzesi” oldu. Yazar Şermin Yaşar’ın kurduğu müzede, Türkçe kelimelerin, atasözlerinin ve deyimlerin anlamlarının çocuklara ve gençlere öğretilmesi amaçlanıyor. Kelimelerin sanatla, görsel tasarımla, duyguyla bir araya geldiği sergiler ve enstalasyonlar üzerinden deneyimleme imkânının sunulduğu müze, pazartesi günleri hariç 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri

29 Ekim akşamı CRR Konser Salonu’nda Cumhuriyet coşkusuna eşlik edecek bir konser dinleyenleri bekliyor. Berlin Filarmoni ve Mariinsky Operası da dahil olmak üzere 120'den fazla Avrupa orkestrasıyla çalışmış İranlı besteci ve orkestra şefi Alexander Rahbari yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası’na “Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri”nde, genç keman sanatçısıElvin Hoxha Ganiev eşlik ediyor.

10. Boğaziçi Film Festivali

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl onuncusu düzenlenen Boğaziçi Film Festivali başladı. 28 Ekim’e kadar sürecek festivalde ulusal ve uluslararası birçok film “Altın Yunus” için yarışacak. Kısa ve uzun metraj yapımların yer alacağı festival biletleri mobilet.com üzerinden ya da Atlas 1948 Sineması ve Kadıköy Sineması gişelerinden alınabilir.